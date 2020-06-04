Чт, 4.06.2020
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  • Студия Postimees: успех в космосе – бунт на Земле. Как реагируют СМИ?

Студия Postimees: успех в космосе – бунт на Земле. Как реагируют СМИ?
11:00

Пеэтер Тайм.

ФОТО: Peeter Langovits

Как реагируют мировые СМИ на два знаковых события в США: успешный запуск ракеты на фоне драматических протестов населения?

Тему прокомментирует в студии политолог Пеэтер Тайм. Смотрите интервью в прямом эфире в 11:00!

  • Как можно оценить реакцию европейских и российских СМИ на события в США?
  • Почему не стихают протесты? Откуда такое глобальное недовольство со стороны населения?
  • Достаточно ли внимания уделяется этим событиям в эстонских СМИ?
  • Не преувеличен ли пиар вокруг запуска ракеты Илона Маска?
  • Российские каналы игнорируют запуск ракеты и педалируют тему подавления беспорядков?
  • Насколько пиар и глобальное доминирование в инфопространстве стали важны в современном мире?

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