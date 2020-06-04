Студия Postimees: успех в космосе – бунт на Земле. Как реагируют СМИ?
Как реагируют мировые СМИ на два знаковых события в США: успешный запуск ракеты на фоне драматических протестов населения?
Тему прокомментирует в студии политолог Пеэтер Тайм. Смотрите интервью в прямом эфире в 11:00!
- Как можно оценить реакцию европейских и российских СМИ на события в США?
- Почему не стихают протесты? Откуда такое глобальное недовольство со стороны населения?
- Достаточно ли внимания уделяется этим событиям в эстонских СМИ?
- Не преувеличен ли пиар вокруг запуска ракеты Илона Маска?
- Российские каналы игнорируют запуск ракеты и педалируют тему подавления беспорядков?
- Насколько пиар и глобальное доминирование в инфопространстве стали важны в современном мире?