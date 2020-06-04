Камеры слежения за скоростью зафиксировали более 12 000 нарушений

Об этом сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA), отметив, что в мае полиция разослала 12 658 штрафных квитанции по поводу выявленного превышений скорости. По его словам, мобильные камеры зафиксировали 5490 случаев превышения скорости, еще 380 нарушений зарегистрировали камеры на перекрестке Кристийне в Таллинне.