Чт, 4.06.2020
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Камеры слежения за скоростью зафиксировали более 12 000 нарушений

Мобильная камера слежения за скоростью.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Установленные на эстонских шоссе камеры слежения за скоростью в мае этого года зафиксировали 12 658 превышений скорости.

Об этом сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA), отметив, что в мае полиция разослала 12 658 штрафных квитанции по поводу выявленного превышений скорости. По его словам, мобильные камеры зафиксировали 5490 случаев превышения скорости, еще 380 нарушений зарегистрировали камеры на перекрестке Кристийне в Таллинне.

Больше всего нарушений было выявлено на участках, где максимально разрешенная скорость движения составляет 50 или 70 километров в час.

Предупредительные штрафы за превышение скорости составляли в основном от 9 до 18 евро.

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