Tallink получил от кредиторов отсрочку по выплате долгов на 61 млн евро

Представители судоходного концерна Tallink Grupp сообщили, что предприятие получило кредитный отпуск на сумму 61 млн евро, пишет Rus.ERR.
Председатель правления Tallink Пааво Ныгене заявил ERR, что компания с самого начала искала возможности получить помощь для восстановления деятельности не только от государства, но и из других источников.
По словам Ныгене, кредитный отпуск, несомненно, улучшит ликвидность предприятия.
При этом, Tallink по-прежнему ждет государственных гарантий на кредит в размере 100 млн евро, об условиях которого продолжаются переговоры.