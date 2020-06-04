Чт, 4.06.2020
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Tallink получил от кредиторов отсрочку по выплате долгов на 61 млн евро

Tallink.

ФОТО: Erik Prozes

Представители судоходного концерна Tallink Grupp сообщили, что предприятие получило кредитный отпуск на сумму 61 млн евро, пишет Rus.ERR.

Председатель правления Tallink Пааво Ныгене заявил ERR, что компания с самого начала искала возможности получить помощь для восстановления деятельности не только от государства, но и из других источников.

По словам Ныгене, кредитный отпуск, несомненно, улучшит ликвидность предприятия.

При этом, Tallink по-прежнему ждет государственных гарантий на кредит в размере 100 млн евро, об условиях которого продолжаются переговоры.

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