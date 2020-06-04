Пыллуаас: наш триколор – флаг борьбы и победы

По его словам, флаг Эстонии служил поддержкой народу Эстонии и вселял в людей смелость. Он объединял их в стремлении работать на пользу своих государства и народа.

В этом году мы не празднуем круглую дату, но это все же знаменательный момент. «Мы пережили неожиданную эпидемию вируса. Позади несколько необычайно сложных месяцев. К счастью, мы вели себя разумно и ни один кризис не может длиться вечно», – сказал Пыллуаас во вступительной речи.

Он добавил, что вечно должны существовать Эстонское государство и государственный флаг. «Три цвета нашего флага – синий, черный и белый – объединяют наш народ, укрепляют чувство сплоченности и поддерживают эстонский национальный дух. Из поколения в поколение!»

Первый сине-черно-белый флаг был изготовлен весной 1884 года. 4 июня он был благословлен и освящен в церкви Отепя. «Это благословление было, есть и навсегда останется», – сказал Пыллуаас.

По его словам, триколор Эстонии – также флаг борьбы и победы. «Он был с нами в Освободительной войне и во время борьбы с коммунистическим режимом. Он поддерживал и вдохновлял нас. Сине-черно-белый флаг внушает в нас чувство долга и желание работать на благо наших народа и государства. Пусть патриотический дух и идеалы флага будут объединять народ Эстонии из поколения в поколение! Это – флаг нашего будущего, которое мы строим сообща. Это гордость и честь стоять в окружении наших национальных цветов», – сказал Пыллуаас.

На торжественной церемонии поднятия государственного флага слова благословения произнес архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. С речью также выступил председатель Общества эстонского флага Юри Трей.

В Губернаторском саду был выстроен почетный караул из членов Сторожевого батальона, Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad, Kodutütred, скаутов, гайдов, групп защитников флага разных обществ, объединений и школ. Выступил оркестр Оборонительных войск.