В четверг в Эстонии отмечают День флага

В четверг, 4 июня, исполняется 136 лет со дня освящения первого сине-черно-белого флага, впоследствии ставшего национальным триколором Эстонии.
День рождения флага будет отмечаться в Таллинне, Тарту, Отепя и других городах Эстонии в соответствии с действующими ограничениями. Торжественная церемония началась с праздничного поднятия флага на башне Длинный Герман в 7.00, пишет Rus.ERR.
4 июня 1884 года представители эстонской интеллигенции собрались в Отепя, чтобы освятить эстонский национальный флаг. На гребне процесса пробуждения национального самосознания в Эстонии комбинация сине-черно-белого цвета была закреплена как национальный триколор. С обретением независимости национальный флаг в Эстонии стал государственным.