Нападение на начальную школу в Китае: 40 человек ранены

Атака произошла утром в деревне Ванфу недалеко от города Учжоу. 50-летний мужчина, который работал охранником в школе, неожиданно бросился с ножом на детей и взрослых, которые были в тот момент в здании.

Большинство жертв, по предварительным данным, дошкольники в возрасте до шести лет. Один из учеников, директор школы и другой охранник, как сообщают китайские СМИ, получили серьезные ранения. Нападавший был арестован полицией, мотивы нападения пока не установлены.