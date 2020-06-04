Путаница: правило 2+2 в общественном транспорте не действует?

Как можно что-то приказать, а в реальной жизни создать ситуацию, при которой этот приказ невозможно выполнить, удивляется введенному правительством правилу 2+2 Мехис Тамм, который ездит на автобусе на замещающем автобусе Elron. Правило 2+2 – одно из самых жестких правил во время чрезвычайного положения, оставшихся и по его окончания, хотя далеко не всегда оно выполняется, пишет Postimees.
О соблюдении правила 2+2 людям напоминают ежедневно, но после открытия общества соблюдать его становится все сложнее. Одно из наиболее проблемных мест – это общественный транспорт.
Мехис Тамм ездил на поезде и во время чрезвычайного положения, когда пассажиров было существенно меньше и люди должны были выбирать в расписании тот поезд, который там еще остался.
Теперь из-за дорожного ремонта раплаский поезд заменили автобусом. «Если раньше между сиденьями автобуса были мешочки, то теперь их больше нет. «Поскольку много людей входят и выходят на каждой остановке, двухметровую дистанцию соблюдать очень сложно», - пояснил Тамм.
Он поделился своим опытом прошлого воскресенья, когда при входе в автобус еще можно было соблюдать дистанцию, но в конце концов автобус был так набит людьми, что большинству пришлось стоять. «Когда одна женщина в автобусе закашляла, заерзал весь автобус», - говорит Тамм.
Госкомпания Elron пояснила, что на пике кризиса пассажиров поездов было почти на 90% меньше и тогда проблемы с правилом 2+2 не было. С мая количество пассажиров вновь начало расти, однако, как сообщает Elron, по сравнению с прошлым годом оно все еще на 40% ниже.
Не хватило бы ни автобусов, ни поездов
«Правило 2+2 люди должны соблюдать, если в поезде или автобусе есть для этого место, право проверки этого возложено на полицию, - ответил пресс-секретарь Elron Ронни Конго на вопрос, как относиться к тому, что в час пик в поезде нет места для выполнения правила. – На общественный транспорт не возложена обязанность ездить пустым. Это и не было бы возможно – при нынешнем спросе для этого не хватило бы ни автобусов, ни поездов».
Elron сделал расписание чаще 11 мая, с 8 мая будут добавлены рейсы на юго-запад, а на линии Аэгвийду будет восстановлено обычная частота движения.
«В других местах сейчас этому препятствует ремонт железной дороги, но мы планируем и там по окончанию ремонта восстановить прежнюю частоту движения», - назвала Конго одну из возможностей решения проблемы.
«Следование правилу 2+2 означало бы важное ограничение и запрет на оказание услуг общественного транспорта (например, у Elron нет дополнительных поездов, коммерческих перевозчикам пришлось бы закрыт все линии и т.д.), а также запрет людям входить на начальных и промежуточных станциях, в том числе в редко заселенных районах, где зачастую у людей нет другой возможности ездить», - пояснил министр экономики и инфрраструктуры Таави Аас (Центристская партия).
Таким образом в общественном транспорте невозможно выполнить требование. «Подобный подход не отвечал бы принципу рациональности», - сказал он.
«Если в общественном транспорте достаточно места, следует держать друг с другом требуемую дистанцию. Если сделать это невозможно, то люди должны быть осторожны и при необходимости носить маску, как советует инструкция Департамента здоровья», - добавил министр.
Из ответа Департамента здоровья Postimees неожиданно выяснилось, что правило 2+2 в общественном транспорте не действует.
«Мы советуем людям при пользовании общественным транспортом по возможности избегать переполненных транспортных средств и находясь в транспорте соблюдать дистанцию», - ответил пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар. Добавив, что предоставление пространства помогает существенно уменьшить распространение вирусных заболеваний – коронавирус передается ведь при близком контакте, которым считается ситуация, когда люди в течение 15 минут находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров.
«Эти правила созданы для защиты здоровья людей и с учетом, что они действуют для всех и побудят людей вести себя более осторожно и по необходимости держать дистанцию при входе в магазин или общественный транспорт, - пояснил Аас, почему должно действовать правило, которое невозможно соблюсти. - Правила помогают людям совершать обычные поездки, в то же время приучая всех нас жить с вирусом. Верю, что люди отнесутся со всей серьезностью к защите своего здоровья и здоровья остальных».
Соблюдение проверяют
В то же время речь идет о правиле, соблюдение которого во время чрезвычайного положения контролировал Департамент полиции и погранохраны, а теперь контролирует Департамент здоровья.
«Если во время чрезвычайного положения соблюдение правила 2+2 проверяла полиция, то по его окончанию правительство возложило эту обязанность на Департамент здоровья», - сказал ведущий чиновник по охране порядка Таго Трей.
«В стране действует бедственное положение, связанное с заболеванием, и вирус никуда не делся. Если полицейские в ходе работы замечают нарушение правил передвижения, они общаются с людьми и поясняют риски, сопутствующие общественным собраниям. В рамках помощи мы передаем информацию о нарушениях Департаменту здоровья, который при необходимости может сделать предписание или назначить штраф», - добавил он.
По словам Симмо Саара, Департамент здоровья получал от полиции информацию о нарушении ограничений, призванных обуздать вспышку коронавируса.
«Поскольку в основном люди понимают необходимость держать дистанцию уже во время беседы с полицией, до сих пор мы никого не штрафовали», - сообщил он.
Глава коммуникационного бюро правительства Урмас Сеавер пояснил, что правило введено, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса. – В то же время это правило следует применять с учетом принципа разумности, например, если характер работы или деятельности не позволяет этого разумно обеспечить».
Он добавил, что правительственная комиссия, занимающаяся событиями, связанными с распространением коронавируса, и решением медицинских и экономических проблем, собирается каждую неделю, но пока правительство не решило, когда можно будет отказаться от правила 2+2.
По словам эпидемиолога, представителя научной палаты Ирьи Лутсар, они советуют вскоре отказаться от этого правила.
«Поскольку во вторник было сделано много послаблений, мы пока не захотели рекомендовать, но вскоре такая рекомендация поступит», - подтвердила Лутсар. По ее словам, правило 2+2 будет отменено, но они советуют людям все равно держать дистанцию.
Если же осенью начнется вторая волна эпидемии, она советует избегать общественного транспорта. «Естественно, никто не может приехать из Пыльва в Тарту на велосипеде или прийти пешком. Тогда речь пойдет об обязательстве носить в общественном транспорте маску», - пояснила Лутсар.
Частная фирма нашла решение
На судах Tallink повсюду напоминают о правиле 2+2 и персонал следит, чтобы все его выполняли. Для соблюдения дистанции на пол наклеены большие наклейки, дезинфицирующие средства стоят на каждом углу, а судно неоднократно чистят. «Большинство пассажиров соблюдают правило, хотя, естественно, есть и те, кому приходится об этом напоминать», - говорит глава Tallink по связям с общественностью Катри Линк.
Отдельно контролируют соблюдение правила на выходе с судна, поскольку в этот момент людей обычно правила больше не интересуют.
«В терминале за этим следят работники терминала, а при сходе с судна – наши охранники», - подтвердила Линк.
Пассажирам разрешают покинуть судно маленькими группами, по громкой связи несколько напоминают об этом и просят подождать сигнала охранника, когда можно будет сойти.
«На судах в пассажирских зонах и зале ожидания терминала наклеены напоминания о дистанции. В заведениях общепита и других пассажирских зонах мы уменьшили количество посадочных мест», - добавила она.
Tallink ограничил и количество пассажиров на судне, чтобы всем хватило места для выполнения правила.
«Мы делаем все возможное, чтобы правила соблюдались, но, в конце концов, это зависит от ответственности самих пассажиров. Все возможности для этого с нашей стороны созданы», - говорит Линк. Кроме того, при регистрации на рейс пассажирам приходятся заполнять декларацию о состоянии здоровья.
Уличный опрос
Насколько вы задумываетесь о соблюдении правила 2+2? Необходимо ли еще соблюдать дистанцию?
Теперь я больше так много за этим не слежу, поскольку кажется, что все успокоилось. Я слежу, как меняется статистика заболеваемости, и кажется, что цифры снова понемногу ползут вверх, но людям уже настолько надоело, что ничего не поделаешь.
Немногие думают об этом правиле, особенно молодежь. Они хотят вернуться к свободной жизни.
Повсюду в мире действует правило метр на пять. В Эстонии могло бы быть так же. В аэропорту мы же все сидим бок о бок.
Я прибыл самолетом пару недель назад. Было сказано, что действует правило 2+2, а потом мы сидели по три человека в ряду. Где тогда действует это правило?
Причина есть, например, в закрытых помещениях, там это правило все-таки необходимо. Вирус никуда же не делся. Думаю, что человек, в конце концов, приобретет к нему иммунитет.
Пожилые люди все-таки думают о здоровье, а молодым за два месяца это надоело.
Некоторые побоязливее еще думают о правиле 2+2, но кажется, что все возвращается к нормальности.
Поскольку у меня в семье есть дети и старики, я стараюсь быть осторожнее, но так точно я теперь этому правилу не следую. В людных местах стараюсь не бывать. Правило 2+2 пока еще необходимо. Следует быть осторожными и думать о других.
Я все-таки помню о правиле 2+2.
В транспорте его невозможно соблюдать, а так вообще держусь от людей подальше. Естественно, это правило еще обоснованно.
Я больше не думаю об этом правиле.
Кажется, что уже наступила свобода. Думаю, что больше не нужно этого правила, может быть, там, где живут старики, оно нужно. В то же время, например, на рынке ему просто невозможно следовать.
Я об этом правиле больше не думаю.
Когда вирус вновь начнет распространяться, тогда снова начну ему следовать, но я надеюсь, что нормальная жизнь вернется.
Северяне уже по складу своего характеру держат дистанцию.