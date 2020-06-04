Путаница: правило 2+2 в общественном транспорте не действует?

Если же осенью начнется вторая волна эпидемии, она советует избегать общественного транспорта. «Естественно, никто не может приехать из Пыльва в Тарту на велосипеде или прийти пешком. Тогда речь пойдет об обязательстве носить в общественном транспорте маску», - пояснила Лутсар.

Частная фирма нашла решение

На судах Tallink повсюду напоминают о правиле 2+2 и персонал следит, чтобы все его выполняли. Для соблюдения дистанции на пол наклеены большие наклейки, дезинфицирующие средства стоят на каждом углу, а судно неоднократно чистят. «Большинство пассажиров соблюдают правило, хотя, естественно, есть и те, кому приходится об этом напоминать», - говорит глава Tallink по связям с общественностью Катри Линк.

Отдельно контролируют соблюдение правила на выходе с судна, поскольку в этот момент людей обычно правила больше не интересуют.

«В терминале за этим следят работники терминала, а при сходе с судна – наши охранники», - подтвердила Линк.

Пассажирам разрешают покинуть судно маленькими группами, по громкой связи несколько напоминают об этом и просят подождать сигнала охранника, когда можно будет сойти.

«На судах в пассажирских зонах и зале ожидания терминала наклеены напоминания о дистанции. В заведениях общепита и других пассажирских зонах мы уменьшили количество посадочных мест», - добавила она.

Tallink ограничил и количество пассажиров на судне, чтобы всем хватило места для выполнения правила.

«Мы делаем все возможное, чтобы правила соблюдались, но, в конце концов, это зависит от ответственности самих пассажиров. Все возможности для этого с нашей стороны созданы», - говорит Линк. Кроме того, при регистрации на рейс пассажирам приходятся заполнять декларацию о состоянии здоровья.