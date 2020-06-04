Фото читателей ⟩ Парники и теплицы эстонских садоводов-любителей поражают разнообразными решениями

В парнике хозяйка выращивает томаты и огурцы, да и виноград поселился в теплице уже шесть-семь лет назад.

Для полива Ингрид Рамп использует дождевую воду. Доска в бочке - совсем не случайно. С ее помощью из бочки выбираются случайно попавшие в нее птицы и мелкие зверьки. ФОТО: Ingrid Rump

В качестве удобрения используется конский навоз. Для полива есть две пластиковые бочки у дверей теплицы, в которых вода нагревается солнцем. «Все спрашивают: почему в бочках доски? Для птиц и животных. Если кто-нибудь упадет в бочку, то все равно вылезет. Практика показала, что это - отличное решение!» - говорит Рамп.

Из металлолома - произведение искусства

В то время как большинство теплиц расположены в задней части сада, некоторые теплицы могут гордо стоять по центру, как его настоящее украшение. Одна из них - теплица Рейна Рятсепа в Сууре-Яани.

По словам хозяина, теплица была построена в конце 1980-х, когда металл стоил копейки и каждая фирма была готова выполнить любой заказ.

Одно время теплица печально стояла в саду с разбитым стеклом. «Мы думали, стоит ли ее ремонтировать или просто сдать в металлолом», - говорит Рятсеп. «Мы вырезали боковые окна и заднюю дверь, покрасили оцинкованный каркас в черный цвет, установили автоматическую систему открывания окон на крыше. Остальное - уже искусство».

Теплица Рейна Рятсепа - настоящее украшение сада. ФОТО: Rein Rätsep

Теплица, снаружи украшенная кованым железом, интересно выглядит и внутри. На полу - плитка из камня, на ней установлены большие ящики, в которых и находятся растения. Кроме того, с потолка свисает несколько мешков, в которых помидоры растут почти вверх ногами.

Садовод подтвердил, что это не просто увлекательная игра с растениями: растущие вниз помидоры дают приличный урожай. Система полива также работает очень хорошо, и площадь теплицы можно использовать больше.

С потолка теплицы Рейна Рятсепа свисает несколько мешков, в которых помидоры растут почти вверх ногами. ФОТО: Rein Rätsep

«Один мой знакомый держит эти мешки под навесом на ветру, тогда помидоры находится в более суровых условиях и вырастают более крепкими и урожайными. Так можно выращивать низкие сорта», - советует Рятсеп.

Цыплят по осени считают

Теплицы часто используются для выращивания кур. Весной маленькие цыплята могут оставаться там в тепле, а осенью, после сбора урожая, цыплята могут искать там себе пропитание.

Теплица Айри Вендла - как раз такое место, где каждую весну живут цыплята. «Когда они подрастают, то их переселяют во двор или в сарай, а в теплице становится больше места для томатов и перца», - сказала она.

Теплица Айри Вендла установлена на бетонной крыше погреба, которая превратилась в пол. ФОТО: Airi Vendla

В теплице Вендла нет традиционных грядок, а растения сажают в горшки. Теплица построена на крыше погреба с бетонной крышей, которая сейчас является полом теплицы. Полив осуществляется старомодным способом - с помощью лейки, и вода находится в большой бочке в теплице, где она достаточно нагревается, прежде чем попадает на растения.

Мерлин Алейник начала заниматься садоводством в прошлом году. «Муж решил, что ему нужны помидоры и горох. Весной мы заказали теплицу, муж с помощью трактора сделал грядки, мы собрали парник и посадили растения. Все растения были посажены прямо в торфяные мешки. Выросли хорошие сочные огурцы, помидоры выросли быстро, а пряные травы были пышными», - вспоминает она.