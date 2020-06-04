Фото читателей ⟩ Парники и теплицы эстонских садоводов-любителей поражают разнообразными решениями

Фотографии теплиц, присланные читателями Maa Elu, показывают, что жители Эстонии очень любят свои теплицы, и для них это место не только для работы, но и для отдыха.
Выбор теплиц в магазинах чрезвычайно богат, но парники, спроектированные и созданные руками самих садоводов, все еще украшают наши сады. Поскольку в конце весны по известным причинам многие оставались дома, то свободное время было использовано для работ в саду. В результате многие теплицы, годами лежащие в руинах, снова ожили.
На большинстве присланных в редакцию изображений теплиц было заметно, что рядом с растениями в теплице есть небольшая зона отдыха, где хозяева парника могут наслаждаться первыми лучами солнца ранней весной и радоваться росту растений летом.
Парник + уголок отдыха
Одна из таких зон отдыха находится в теплице Юты Винн. Говоря о своем парнике, она сказала, что все было сделано вручную. «Металлические арки были сварены еще в советское время, и к ним прибит деревянный каркас, которая покрыли самой обыкновенной и самой распространенной строительной пленкой. Фундамента нет, нижний край сделан из старой пленки для бассейна и хорошо закреплен», - рассказала хозяйка парника.
На полу - тротуарные плитки тоже советского образца, а дверью служит дверь от старой бани. Для полива в парнике стоит бочка с краном, соединенным с водопроводом.
В теплице площадью всего 18 квадратных метров приятная зона отдыха, где вы можете проводить время дождливыми летними днями. А в самодельной скамейке есть вместительное место для хранения.
Юри Тамлехт доволен теплицей, выбранной для его сада, потому что ее стены прямые, с небольшим уклоном. «В отличие от большинства готовых теплиц, в моей можно свободно ходить и стоять рядом со стеной, не боясь удариться, - отметил он. - И растения могут расти прямо, и их легко подвязывать, особенно это нравится винограду».
Известняковые плиты, положенный в проходе теплицы Тамлехта, накапливают тепло в течение дня, а ночью отдают его. Для полива используется только дождевая вода: насос направляет воду в пластиковые шланги, расположенные на земле вдоль грядок.
«В одном конце теплицы, за занавеской, есть небольшой душевой уголок. Туда вода поступает из водопровода, но нагревается только с использованием зеленой или солнечной энергии», - сказал садовод.
«Особенно приятно в дождливую и ветреную погоду посидеть среди виноградных лоз и насладиться бокалом домашнего вина», - рассказывает Тамлехт об удовольствиях своего зеленого уголка.
Парник за пару часов
При покупке сборных теплиц самой большой головной болью всегда является их сборка. Для некоторых мужчин эта головоломка может занять даже несколько дней. Поэтому Ану Хейнсалу-Дижевски была счастлив, что им повезло с теплицей 3,5 × 9 метров, которую они купили в Нарве. «Процесса сборки мы не боялись: нарвитяне, которые привезли и собрали теплицу, были настоящими профессионалами», - похвалила их заказчица. На сборку парника ушло всего 2,5 часа.
После установки хозяин сделал фундамент из зольных блоков и изобрел систему использования дождевой воды. «Водосточные желоба крепятся к фундаменту, а закопанные в землю бочки надлежащим образом закрыты. В бочках вода нагревается, и все работает», - подтвердила Хейнсалу-Дижевски.
Меньше прополки
Садоводы постоянно ищут способы, как облегчить свою жизнь. Так, для изготовления грядок используется много мульчи, что избавляет от необходимости частых прополки и полива. В нескольких теплицах было видно, что зоны посадок для той же цели были застелены специальным покрытием.
Например, в теплице Сирье Тоодинг вся земля покрыта тонким укрывочным материалом. «Сорняков нет, вода просачивается, все чисто и опрятно, - Тоодинг довольна своим решением. - Осенью я снимаю покрытие, мою его, вскапываю землю, а весной снова укрываю. Очень удобно!»
А вот Мати Эхасалу ежегодно устанавливает свой парник размером 2 × 3 метра на новое место для обмена культурами. В холодные ночи для обогрева используется кабель заземления мощностью 300 Вт, который делает температуру внутри парника на 4,5 градуса выше по сравнению с наружной.
Сорт томатов Polfast, растущий в парнике, страдает от низких температур. «Семена были посеяны 25 февраля, саженцы выращивались в комнатах и на веранде, в парник высажены 2 мая, когда на них уже были цветы и первые завязи», - рассказал Мати. Первые помидоры он обычно снимает примерно 10 июня.
Используем повторно
В прошлом году Яана Ант, проживающая в деревне Мядапеа, купила арочный парник размером 10 х 4 метра. «В том году мы не успели как следует подготовиться, но в этом году была хорошая длинная весна, и мы все успели, - рассказала женщина. - Сначала я вымыла теплицу щеткой для мытья окон и раствором зеленого мыла, а затем опрыскала ее под давлением, потому что между металлическим каркасом и пластиком оказались мертвые насекомые».
Яана добавила, что ей нравится мастерить своими руками из использованных ранее материалов. После сноса старых печей осталось много кирпичей, и она обложила ими грядки в теплице. «На все кирпичей не хватило, и я купила тротуарный бордюр - штука длиной один метр. Я довольна, так как древесина со временем гниет, а камни вечны и в основном не требуют ухода. Поскольку я живу в местности, где на поверхности много известняка, я, вероятно, в дальнейшем буду использовать известняк», - сказала она.
Наследие предков
Теэт Эхала из Вильянди прислал нам фотографии теплицы 6 × 3,5 метра, построенной в 1960 году и отремонтированной этой весной. «Я заменил стекло слоистым пластиком, проходы покрыл укрывочным материалом, но следующей весной я планирую что-то более серьезное. На грядке, где росли огурцы, в этом году у меня культурные черника и брусника», - рассказал он. Виноград растет в одной половине теплицы, помидоры, огурцы и розы - в другой части.
Эхала называет себя садоводом по наследству: «Я хочу сохранить наследие моих родителей и наслаждаться им».
Теплица Ингрид Рамп уже живет второй жизнью. «Когда парник был новый, он находился на даче родителей в Пеэду почти двадцать лет, а в нашем доме уже около десяти лет», - сказала она. - Это стандартный застекленный парник площадью 20 квадратных метров, с двумя дверями и двумя потолочными окнами. Стекла приходится часто менять, так как из-за ветров они часто бьются».
В парнике хозяйка выращивает томаты и огурцы, да и виноград поселился в теплице уже шесть-семь лет назад.
В качестве удобрения используется конский навоз. Для полива есть две пластиковые бочки у дверей теплицы, в которых вода нагревается солнцем. «Все спрашивают: почему в бочках доски? Для птиц и животных. Если кто-нибудь упадет в бочку, то все равно вылезет. Практика показала, что это - отличное решение!» - говорит Рамп.
Из металлолома - произведение искусства
В то время как большинство теплиц расположены в задней части сада, некоторые теплицы могут гордо стоять по центру, как его настоящее украшение. Одна из них - теплица Рейна Рятсепа в Сууре-Яани.
По словам хозяина, теплица была построена в конце 1980-х, когда металл стоил копейки и каждая фирма была готова выполнить любой заказ.
Одно время теплица печально стояла в саду с разбитым стеклом. «Мы думали, стоит ли ее ремонтировать или просто сдать в металлолом», - говорит Рятсеп. «Мы вырезали боковые окна и заднюю дверь, покрасили оцинкованный каркас в черный цвет, установили автоматическую систему открывания окон на крыше. Остальное - уже искусство».
Теплица, снаружи украшенная кованым железом, интересно выглядит и внутри. На полу - плитка из камня, на ней установлены большие ящики, в которых и находятся растения. Кроме того, с потолка свисает несколько мешков, в которых помидоры растут почти вверх ногами.
Садовод подтвердил, что это не просто увлекательная игра с растениями: растущие вниз помидоры дают приличный урожай. Система полива также работает очень хорошо, и площадь теплицы можно использовать больше.
«Один мой знакомый держит эти мешки под навесом на ветру, тогда помидоры находится в более суровых условиях и вырастают более крепкими и урожайными. Так можно выращивать низкие сорта», - советует Рятсеп.
Цыплят по осени считают
Теплицы часто используются для выращивания кур. Весной маленькие цыплята могут оставаться там в тепле, а осенью, после сбора урожая, цыплята могут искать там себе пропитание.
Теплица Айри Вендла - как раз такое место, где каждую весну живут цыплята. «Когда они подрастают, то их переселяют во двор или в сарай, а в теплице становится больше места для томатов и перца», - сказала она.
В теплице Вендла нет традиционных грядок, а растения сажают в горшки. Теплица построена на крыше погреба с бетонной крышей, которая сейчас является полом теплицы. Полив осуществляется старомодным способом - с помощью лейки, и вода находится в большой бочке в теплице, где она достаточно нагревается, прежде чем попадает на растения.
Мерлин Алейник начала заниматься садоводством в прошлом году. «Муж решил, что ему нужны помидоры и горох. Весной мы заказали теплицу, муж с помощью трактора сделал грядки, мы собрали парник и посадили растения. Все растения были посажены прямо в торфяные мешки. Выросли хорошие сочные огурцы, помидоры выросли быстро, а пряные травы были пышными», - вспоминает она.
К сожалению, теплица не выдержала сильных зимних ветров, но этой весной своими руками был построен новый парник с прочным деревянным каркасом.