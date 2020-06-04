Вторник был первым днем после 13 марта, когда в Эстонии не было поставлено ни одного нового диагноза «коронавирус». Профессор семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, возглавлявшая мониторинговое исследование, подтверждает, что ограничения сыграли важную роль в подавлении инфекции, пишет Postimees.

- Вы представили правительству результаты третьей волны мониторингового исследования? Что в этот раз по-другому?

- Основное отличие состоит в том, что если первые две недели исследования проходили во время чрезвычайного положения, когда мы все находились под жесткими ограничениями, то во время третьей волны они были сняты и люди стали вести себя более свободно. Мы хотели выяснить, увеличится ли количество случаев заболевания теперь, когда сняты первые ограничения.

По статистике медучреждений мы видим, что количество случаев заболевания существенно не выросло и количество тяжелобольных все время уменьшается. Из опыта других стран мы знаем, что количество бессимптомных носителей может быть больше, чем мы предполагаем. С помощью нашего исследования можно узнать также то, что не показывают пробы, — количество заболевших с легкими симптомами или вообще без симптомов. Мы можем узнать, увеличилось ли их число, потому что эти люди не всегда могут попасть в поле зрения врачей.

- Вторник был первым днем, когда не добавилось ни одного нового диагноза. Заболеваемость не увеличилось после ослабления ограничений?

- Нет. С тех пор, как в начале апреля мы приступили к исследованию, показатель распространения постоянно снижался. Самым высоким он был во время второй волны исследования во временном промежутке с 23 по 29 апреля, когда мы оценили распространение в 0,3%. Затем этот показатель снизился до 0,2%, а в третьей волне — до 0,05%. Уменьшилось количество и бессимптомных носителей.

- А чем объяснить то, что после ослабления ограничений количество зараженных не увеличилось?

- Вероятно, причина в том, количество больных людей и носителей вируса было довольно маленьким, как и в предыдущих волнах исследования. Если взять абсолютное число случаев заражения, то мы можем сказать, что количество потенциально инфекционно опасных взрослых в начале мая составляло около 900 человек. Если распределить всех этих людей по малонаселенной Эстонии, то вероятность столкнуться с заразившимся довольно мала. Поэтому смягчение мер не привело к существенному росту заболеваемости.

С другой стороны, нашли люди придерживаются правил. Исследование показало, что коронапозитивные люди сами себя изолировали и были послушными. Те, кто больны и знают об этом, стараются как можно меньше контактировать с другими людьми и не передавать заболевание. Кроме того, соблюдается правило 2+2.

- Если снятие ограничений не привело к росту заболеваемости, то был ли вообще в них смысл?

- Нельзя сказать, что ограничения не имели смысла. Целью ограничений было воспрепятствовать распространению заболевания. Этого удалось добиться благодаря ограничениям. А поскольку распространение коронавируса теперь низкое, ослабление ограничений не привело к новому скачку. Правильным будет продолжать снимать меры, но быть начеку.

Коэффициент заболеваемости сейчас составляет 0,3 (один инфицированный в среднем передает заболевание 0,3 лицам — прим. ред.). Это настолько низкий коэффициент, что вероятность встретиться с носителем вируса маленькая. Особенно, когда люди заботятся о себе и при возникновении симптомов сразу же изолируются и проявляют внимательность в местах скоплению людей.

Нельзя сказать, что меры были слишком строгими. Я не знаю, в какой ситуации мы бы оказались в настоящий момент, если бы их не было.

- Об Италии пишут, что болезнь ослабевает. Как вы это прокомментируете и наблюдается ли у нас такая же тенденция?

- Такое может случиться, что заболевание станет слабее. Известно же, что вирусы могут мутировать. В то же время, когда итальянцы говорят, что болезнь ослабевает, несколько недель назад пришло сообщение из провинции на северо-востоке Китая о новой вспышке коронавируса. И там скорее было так, что выздоровление заняло больше времени и болезнь протекала сложнее. Поди разберись.

Когда показатель заболеваемости низкий, и сам вирус кажется немного слабее. Чем меньше носителей вируса и больных, тем меньше тех, кто попадает в больницы или умирает. Эти вещи связаны между собой и находятся в равновесии.

На основании третьей волны нашего исследования могу сказать, что в среднем люди болели 17-18 дней, поэтому не могу подтвердить, что болезнь быстро проходит. Были случаи, когда заболевание протекало шесть-семь дней, но были и длившиеся очень долго, 20-30 дней, истории болезни. И по прошествии недель исследования эта картина остается неизменной.

- Выявило ли исследование отличия с историями болезни других стран?

- Везде все примерно одинаково. Непосредственно это мы не исследовали, но, кажется, что, по крайней мере, с Финляндией, Латвией и Литвой у нас достаточно одинаковые показатели.

В один момент в Италии было много зараженных и госпитализированных. Возможно, здесь роль сыграли какие-нибудь другие обстоятельства, например, те, кто заболевал. В Италии казалось, что заболевание протекало сложнее, но их средняя продолжительность жизни длиннее, пожилых людей среди больных было больше, а именно они подвержены более серьезному риску.

У нас заболевших больше было в возрастной группе от 40 до 64 лет, то есть не среди пожилых. Пожилые, вероятно, быстрее остальных изолировались и не сталкивались с инфицированными. В то же время им сложнее всего перебороть это заболевание и среди скончавшихся больше 80-90-летних. Как известно, наличие хронических заболеваний осложняет протекание любого инфекционного заболевания, в том числе коронавируса.

- Вы исследовали поведение людей во время чрезвычайного положения? И что вышло?

- Во время чрезвычайного положения люди придерживались требований и поэтому нам удалось ограничить распространение заболевания. В настоящий момент мы правда не видим, что более свободное поведение по окончанию чрезвычайного положения привело бы к росту заболевания. Возможно, скачек еще впереди. Ограничения ведь еще ослабляют, например, в середине июня должно начаться свободное движение в зоне Шенгена.