Фото ⟩ Процесс по делу Пеэтера Хельме отложен из-за болезни адвоката

Поскольку адвокат Пеэтера Хельме Рауль Айнла заболел, судья Мерле Партс отложила процесс до 28 августа.

В начале апреля Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд дело писателя Пеэтера Хельме, обвиняемого в подстрекательстве ребенка к сексуальным действиям. Сам Хельме своей вины не признает.

«Дурацкая история, и я чувствую себя полным дураком. Радости холостых людей. Я говорил в каком-то чате с кем-то и этот кто-то оказался либо несовершеннолетним, либо полицейским, который, так сказать, кого-то ловил. Насколько я знаю, я не совращал несовершеннолетнего», – сказал Хельме.

По словам Хельме, он, возможно, действительно совершил глупость, но, согласно разделу о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, он не признает себя виновным.

Хельме сказал, что чат Love Hall построен таким образом, что человек, который создал там аккаунт, может выбрать любое имя, которое он хочет в разговоре. «Каждый раз, когда вы входите в систему, вы можете выбрать для себя совершенно новое имя. Я никогда не ожидал, что люди там скажут о себе правду. Скорее, этот чат кажется местом, где люди идут заниматься сексом», - сказал Хельме.

В декабре прошлого года полиция задержала бывшего главного редактора газеты Postimees Пеэтера Хельме и предъявила ему обвинения в преступлениях сексуального характера, Пеэтер Хельме был допрошен и после этого освобожден.