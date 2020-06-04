Россия начала раздавать свои паспорта гражданам соседних стран

Во время коронакризиса в России одобрили новый Закон о гражданстве, которым бывшим гражданам СССР и другим иностранцам упростили выдачу российского паспорта в качестве второго гражданства. Отказа от первого гражданства больше не требуют, пишет Postimees.
«Идея заключается в том, что бывшим гражданам СССР больше не нужно отказываться от своего гражданства, чтобы стать гражданином России, - объяснил московский корреспондент ERR Антон Алексеев. – Для того чтобы получить российское гражданство, теперь не нужно прожить в России определенное количество лет и иметь там источник дохода».
Газета «Коммерсант», которая следила за принятием значительно упрощающего получение российского гражданства закона, отмечает, что теперь в стране действительно вводится так называема система множественных паспортов. Она начнет действовать с июля – через 90 дней после провозглашения закона, которое произошло 24 апреля.
Подготовительная работа по изменению Закона о гражданстве началась еще в 2018 году, когда в Москве приняли новую концепцию государственной миграционной политики (до 2025 года), на основании которой хотят «открыть Россию для всех, кто желает здесь жить и работать, упростить правила въезда, в том числе выдачу виз, а также предоставление российского гражданства».
В концепции отмечается, что государственная миграционная политика должна быть направлена на то, чтобы при наличие желания предоставить возможность переезда в Россию тем людям, которые «могут включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправным членом российского общества».
Конкретную рабочую группу для внесения поправок в Закон о гражданстве создали в марте 2019 года по распоряжению президента Владимира Путина. Цель Кремлем была поставлена одна: получить для России как можно больше новых граждан – от пяти до десяти миллионов.
«Главным образом речь шла о том, чтобы признать недействительным пункт «г» первой части 13-й главы закона «О российском гражданстве», в котором говорилось, что одним из условий получения российского гражданства является отказ от прежнего гражданства», - написал «Коммерсант». Кроме того, изменили и требование о том, что до подачи ходатайства о получении гражданства иностранец должен прожить в России пять лет подряд, а также требование, что он должен доказать, что в состоянии прожить.
Двойных граждан придется «ЗА-ЩИ-ЩАТЬ!»
Вице-спикер Госдум Петр Толстой сказал в феврале, когда «Коммерсант» написал о планирующемся изменении закона, что этим действительно хотят заняться в ускоренном порядке.
«К окончанию весенней сессии мы хотим закрыть этот вопрос, так что все желающие смогут стать гражданами России. А после – что сделает Россия? Она начнет своих граждан за-щи-щать», - сказал Толстой, произнеся последнее слово по слогам.
Над законом действительно работали в ускоренном порядке: голосования в Думе и Верхней палате прошли во время чрезвычайного положения, когда депутаты собирались лишь в определенные дни недели.
Другой член парламента, руководитель комитета по делам ООН Леонид Калашников, который входил в созданную президентом рабочую группу Закона о гражданстве, отметил, что именно он был тем, кто год назад обратился к Путину и посоветовал изменить закон: «Речь уже шла о том, чтобы расширить право [на двойное российское гражданство] по всему миру, без исключений».
Именно после обращения Калашникова дошли до рабочей группы и изменения закона, на основании которого человеку не нужно для получения российского гражданства отказываться от своего прежнего гражданства, утверждает депутат, по словам которого, новый закон является революционным: «Этого ждут все соотечественники (говорящие на одном языке? – ред.)».
«Он [закон] позволяет «паспортизировать» живущую за границей диаспору, - отметил депутат Константин Затулин. – Они хотели получить российское гражданство, но не могли, поскольку должны были отказаться от гражданства по месту жительства. Миллионы русских, которые живут за границей, хотели стать гражданами Российской Федерации».
Руть Аннус: мы в курсе изменений
У каждого государства есть суверенное право формировать свою политику гражданства. Мы в курсе изменений.
Количество людей, которые перемещаются между Эстонией и Россией, небольшое: от гражданства Эстонии в этом году по состоянию на 26 мая освободили 64 человека, 16 из них новым гражданством выбрали гражданство Российской Федерации. За тот же период в порядке натурализации эстонское гражданство получили 298 человек, 71 из них до того имел гражданство России.
По словам Затулина, он слышал, что стать гражданами России – без отказа от прежнего гражданства – хотели и иностранцы.
«Были случаи, когда немцы, которые когда-то уехали из России или Казахстана (в том числе, поволжские немцы, которые во время перестройки уехали в Германию – ред.), обращались к нам. У них в Германии достаточно большая община, но не все, что там происходит, им нравится. Переехали в одну [страну], теперь в другую. Они хотели бы вернуться, но не хотят закрывать для себя дверь в Германию: хотят быть гражданами России, но не терять гражданство Германии», - сказал он. Также и жители Приднестровья, которые не могут получить российское гражданство, поскольку у них есть и гражданство Молдовы, от которого они не хотят отказываться.
Для жителей Донбасса получение гражданства президент Путин упросил своим постановлением еще в 2019 году. В прошлом году бессрочными сделали и виды на жительство и работу в России, которые раньше выдавали на пять лет.
Цель – три соседа и Молдова
Согласно новому закону, стать российским гражданином в упрощенном порядке теперь могут и граждане других стран, которые живут в России, находятся в браке с российским гражданином, и у которых в браке имеются несовершеннолетние дети. А также граждане других стран, у которых хотя был один из родителей является российским гражданином и живет в России.
И совершеннолетние, у которых когда-то было гражданство Советского Союза, и которые проживают в так называемых постсоветских республиках, и у которых имеется гражданство этих стран.
Гражданство России предоставляется проще и иностранным студентам, которые учились в России и остались там работать. У них есть право подать ходатайство о получении паспорта, если они после получения диплома проработали в России один год, раньше для этого требовались три года.
Руководитель Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России Валентина Казакова, которая тоже принимала участие в работе рабочей группы, сказала «Коммерсанту», что, упрощая процедуру получения гражданства, прежде всего, имеют в виду граждан Молдовы, Казахстана, Украины и Белоруссии: «Они наши соседи и количество жителей этих стран, которые хотят стать гражданами России, постоянно увеличивается».
2020 год станет для России годом крупнейшей натурализации, предсказал адъюнкт-профессор демографии Высшей школы экономики (Москва) Никита Мкртчан изданию RBK: «Все делается для того, чтобы упростить процесс натурализации для граждан стран, находящих в культурной близости к России».
Решение демографических проблем
Увеличивая количество своих граждан, Россия хочет решить и демографические проблемы, написал англоязычный новостной портал The Moscow Times.
Согласно предположению ООН, при сохранении нынешних тенденций население России к 2100 году может сократиться наполовину: по черному сценарию с нынешних 144,5 миллиона до 84 миллионов.
С января по март 2020 года иностранцам было выдано 161 170 паспортов, за тот же период 2019 года – 63 249, показывает иммиграционная статистика МВД России. Две трети получателей паспортов (108 500) были граждане Украины, отметил RBK, опираясь на данные консультационной фирмы «Finexpertiza». В период 2016-2019 годов украинцы среди новонатурализованных граждан России составляли меньше половины. (В 2019 году президент Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Восточной Украины, которую контролируют прорусские сепаратисты, а после расширил на жителей территорий, контролируемых центральной властью Украины – Н.Р.)
Количество получающих гражданство путем натурализации в России увеличилось с 2017 года, и удвоилось в 2018 и 2019 годах – до 497 800, показывает база данных МВД.
На основании упрощенных правил миграции, принятых в апреле этого года, Россия надеется получить 10 миллионов новых граждан, главным образом, за счет русскоязычных жителей постсоветских республик.