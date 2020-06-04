Спасательный департамент приглашает стать смотрителем костра в Иванову ночь

В этом году Спасательный департамент советует отмечать Иванов день в кругу семьи и близких людей. Для того, чтобы ваш костер был безопасным, департамент предлагает найти для него смотрителя.
Чтобы Иванов день и ночь оставили только положительные эмоции, нужно помнить все правила пожарной безопасности, за этим и может проследить смотритель костра. Свой костер можно зарегистрировать, тем самым показав, что вы готовы взять на себя ответственность за безопасность. Это можно сделать по ссылке jaanituli.geoape.com. Все, кто зарегистрируется смотрителем, примут участие в розыгрыше, главным призом которого является угольный гриль, а дополнительными призами три огнетушителя.
«Задачей смотрителя костра является обеспечить безопасность и проследить, чтобы костер был зажжен согласно всем правилам пожарной безопасности. Такой смотритель должен будет присматривать за костром в течение всего вечера и потом удостовериться в том, чтобы к концу вечера костер был полностью потушен», - сказала эксперт отдела превентивной работы Спасательного департамента Сандра Таммиксаар.
«Так как в этом году люди будут разжигать костер около своих домов или дач, то нужно быть особенно осторожным и внимательным, чтобы костер был под контролем. Нужно обязательно считаться с направлением и силой ветра, а также позаботиться о том, чтобы вокруг костра не было легко воспламеняемых предметов», - добавила Таммиксаар.
Кампания смотрителя костра проходит уже третий год. В прошлом году смотрителями зарегистрировались 437 человек.
Памятка безопасного костра:
- Зарегистрируй себя смотрителем своего костра и отметь его расположение на сайте в интернете jaanituli.geoape.com.
- Обязательно держите под рукой заряженный телефон, чтобы в случае несчастья с огнем вовремя сообщить в Центр тревоги по номеру 112.
- Костер диаметром меньше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метром от дома или мест хранения горючих материалов. Костер диаметром больше 1 метра - на расстоянии не менее 15 метром. Кострище любого размера должно находиться минимум в 20 метрах от лесного массива.
- В радиусе полуметра не должно быть никаких материалов, которые способны гореть. Костер можно разводить только на невоспламеняющейся поверхности. В костре можно сжигать только чистое дерево, бумагу и картон.
- Костер можно разводить в безветренную погоду или при слабом (до 5, 4 м/с) ветре. Нужно следить за направлением ветра, чтобы предположить, в какую сторону полетят искры, и убрать с их дороги горючие материалы. Имейте в виду, что дым не должен приносить неприятности окружающим вас людям.
- Для хорошего настроения будет достаточно и небольшого костра. Ведь важен не размер, а то настроение, что костер создает.
- Разводите костер или готовьте гриль на специальном оборудовании - под рукой всегда должны быть первичные средства тушения.
- Огонь нельзя оставлять без надзора ни на минуту, а уходя, убедитесь, что он надежно потушен.
- Все вопросы, касающиеся разведения костров, использования гриль установок, правил и требований пожаробезопасности, можно смело задавать по телефону 1524.