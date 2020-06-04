Спасательный департамент приглашает стать смотрителем костра в Иванову ночь

Чтобы Иванов день и ночь оставили только положительные эмоции, нужно помнить все правила пожарной безопасности, за этим и может проследить смотритель костра. Свой костер можно зарегистрировать, тем самым показав, что вы готовы взять на себя ответственность за безопасность. Это можно сделать по ссылке jaanituli.geoape.com. Все, кто зарегистрируется смотрителем, примут участие в розыгрыше, главным призом которого является угольный гриль, а дополнительными призами три огнетушителя.

«Задачей смотрителя костра является обеспечить безопасность и проследить, чтобы костер был зажжен согласно всем правилам пожарной безопасности. Такой смотритель должен будет присматривать за костром в течение всего вечера и потом удостовериться в том, чтобы к концу вечера костер был полностью потушен», - сказала эксперт отдела превентивной работы Спасательного департамента Сандра Таммиксаар.

«Так как в этом году люди будут разжигать костер около своих домов или дач, то нужно быть особенно осторожным и внимательным, чтобы костер был под контролем. Нужно обязательно считаться с направлением и силой ветра, а также позаботиться о том, чтобы вокруг костра не было легко воспламеняемых предметов», - добавила Таммиксаар.

Кампания смотрителя костра проходит уже третий год. В прошлом году смотрителями зарегистрировались 437 человек.