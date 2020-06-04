Люди возвращаются в магазины с осторожностью

В условиях чрезвычайного положения социологическая фирма Kantar Emor проводила опросы, в рамках которых выясняла, как изменились покупательские привычки людей, которые, очевидно, не могли остаться прежними в условиях снижения чувства уверенности в завтрашнем дне.
Опыт торговых сетей в большей степени совпадает с результатами исследования, хотя не обошлось и без исключений. Разумеется, позиция магазинов, которым пришлось закрыться на время чрезвычайного положения (например, Kaubamaja) сильно отличается от конкурентов, продолживших свою деятельность, пишет Postimees.
Лишь четверть участников опроса Kantar Emor сообщили, что не меняли своих покупательских привычек: люди ходили по магазинам так же, как и раньше. Таким образом, довольно большая часть людей так или иначе изменили свои покупательские привычки. Хотя бы временно.
Руководитель пресс-службы Coop Мартин Мийдо подтвердил, что сразу после введение чрезвычайного положения произошел скачкообразный рост интереса к интернет-магазину, который сохраняется по сей день. «Если до чрезвычайного положения показатели продаж интернет-магазина можно было сравнить с гипермаркетом, то сейчас у нас как будто дополнительно открылось два-три новых гипермаркета», - сказал Мийдо.
Исполнительный директор Rimi Eesti Вайдо Падумяэ сказал, что когда чрезвычайное положение закончилось, покупатели начали возвращаться в физические магазины, но осторожность никуда не исчезла.
«Мы заметили, что во время карантина поведение клиентов стало намного осторожнее. Они отдавали предпочтение покупкам в интернет-магазине, приходили в магазин гораздо реже и за один раз совершали более крупные покупки. Даже сегодня можно сказать, что более длительное предварительное планирование меню, которое раньше было слишком чуждым для эстонцев, стало более распространенным делом», - сказал Падумяэ.
Люди реже ходили в магазины
Действительно, если осенью 2019 года магазины ежедневно посещали 29 процентов людей, то в условиях чрезвычайного положения таких насчитывалось лишь шесть процентов. В прошлом году магазины посещали раз в неделю или реже лишь 10 процентов людей, а в во время чрезвычайного положения их число возросло до 43%.
В то же время нельзя сказать, что большая часть людей стала меньше покупать: менее 30% опрошенных сообщили, что пытались экономить, поэтому старались меньше тратиться. Но были и 6%, которые и вовсе стали покупать больше, чтобы сделать запасы.
Директор по ассортименту Prisma Peremarket Каймо Нийтару сказал, что чрезвычайное положение стало для Prisma хорошим уроком и опытом. По его словам, число клиентов сократилось, но средняя стоимость покупок в период чрезвычайного положения была выше.
Изменились и покупательские привычки постоянных клиентов. «Приятно осознавать, что клиенты Prisma открыли для себя промышленные товары, продажи которых сохраняются на высоком уровне и после окончания чрезвычайного положения. Во время чрезвычайного положения большим спросом пользовались гантели, гири, нитки, спицы для вязания, электроника и компьютерные игры», - отметил Нийтару. По его словам, из продуктов питания наибольшим спросом пользовались бакалейные и товары глубокой заморозки. После объявления чрезвычайного положения, когда наблюдалась нехватка дезинфицирующих средств, вырос спрос на 80-градусную водку.
«Больше всего выросли продажи консервов и замороженных продуктов. Также люди стали больше покупать цветов», - сообщила глава отдела маркетинга и коммуникации Maxima Eesti Янне Лайк.
В более благоприятном положении оказались торговые сети, имевшие интернет-магазины еще до начала коронакризиса. Maxima успела открыть свой интернет-магазин за месяц до объявления чрезвычайного положения: во время кризиса спрос на курьерскую доставку вырос в несколько раз. Интернет-магазин Rimi во время кризиса был запущен быстрее, чем планировалось изначально, поэтому невозможно сравнить, насколько он вырос бы по сравнению с предыдущим периодом.
Спорттовары и книги
Во время действия чрезвычайного положения некоторые люди совершали покупки в интернет-магазине впервые. Чаще всего речь шла о продуктах питания. 14 процентов опрошенных впервые занимались покупками продуктов в интернете. Согласно данным опроса, лучше всего в интернет-магазинах продавались спорттовары и книги.
В то же время, очевидно, большая часть людей с нетерпением ждала возвращения к нормальному укладу жизни, чтобы снова отправиться за покупками в обычный магазин. 27 процентов опрошенных сообщили, что после завершения чрезвычайного положения планируют ходить по магазинам в привычном режиме. «Возможность вернуться в обычные магазины играет большую роль для людей в возрасте и людей консервативных взглядов, - сказал проводивший исследование Айвар Воог. – Молодежь и так привыкла все делать в интернете, поэтому чрезвычайное положение не сильно сказалось на их покупательских привычках».
По сравнению с апрелем прошлого года продажи в физических магазинах Maxima немного снизились, но в мае стало заметно, что люди стали потихоньку возвращаться в магазины: продаже даже больше, чем годом ранее.
Число клиентов Prisma Peremarket начинает постепенно расти, а продажи уже возвращаются на докризисный уровень. В то же время средний чек стал больше, чем раньше.
В магазинах Rimi продажи еще не вернулись на докризисный уровень. Глава Rimi считает, что причиной тому - изменившиеся потребности и возможности. «Значительно меньше совершается импульсивных покупок, и в корзину попадает только то, за чем человек пришел в магазин», - пояснил Падумяэ.
У большинства магазинов наблюдается спад оборота интернет-магазинов. Зато торговая сеть Coop рапортует о большом количестве клиентов интернет-магазинов. «Сейчас мы доставляем покупки на дом или в продуктовые шкафы даже больше, чем в пиковый период кризиса. Хотя число товаров в случае каждой покупки сократилось», - сказал Мийдо. В то же время наблюдается рост числа постоянных клиентов интернет-магазина. Например, на прошлой неделе в Пряну число доставок на дом выросло в два раза.
У сельских магазинов прибавилось постоянных клиентов
Руководитель ePrisma Хельга Кумель сказала, что окончание чрезвычайного положение ожидаемо сказалось на снижении объемов продаж в интернет-магазине. «Хотя число заказов по-прежнему сохраняется на высоком уровне. Очевидно, люди, которые раньше не делали покупок в интернет-магазине, стали делать это сейчас», - сказала Кумель.
Во время чрезвычайного положения произошло еще одно изменение: люди перебрались за город. Это заметно по сфере торговли. С одной стороны, очевидно, это привело к росту спроса в интернет-магазинах на товары, которые нельзя найти в сельских магазинах. С другой, это хорошо повлияло на деятельность сельских магазинов.
Если говорить об обороте в целом, то в Coop не заметили существенных изменений. В недельном разрезе наблюдались определенные скачки, но в целом можно говорить о небольшом росте. По словам Мийдо, рост обеспечил не только интернет-магазин, но и сельские магазины, поскольку многие люди устремились за город.
По его словам, с точки зрения предпринимателя, полезно отметить, что потребности клиента могут измениться за несколько дней или даже часов. "Мы должны действовать быстро, чтобы удовлетворить эти потребности. Все это научило меня тому, что необязательно долго думать перед тем, как что-то сделать", - сказал глава Rimi.
Глава Tallinna Kaubamaja: радоваться совершенно нечему
Глава Tallinna Kaubamaja Рауль Пуусепп сказал, что, хотя чрезвычайное положение было снято в первой половине мая после периода, когда многие магазины были полностью закрыты, в ситуации с торговцами нет никаких поводов для радости.
"Сразу после открытия магазинов было заметно, что большое количество покупателей ждало открытия магазинов. В целом же за месяц поток покупателей и оборот в универмагах, а также в магазинах I.L.U., ABC KING и SHU были ниже, чем в мае прошлого года. Если мы также включим потери в марже сезонных товаров, то было бы неправильно говорить, что все хорошо или по-прежнему», - сказал Пуусепп.
Правда, радует развитие электронной коммерции. «Во всех наших интернет-магазинах удельный вес продаж, естественно, увеличился скачкообразно во время чрезвычайного положения. Мы вложили значительные средства в их развитие. На данный момент мы можем наблюдать спад и стабилизацию интернет-магазинов и постепенное восстановление физической торговли», - сказал Пуусепп.
Хотя важность электронных магазинов для универмага в настоящее время снижается, Пуусепп подтвердил, что некоторые клиенты за время чрезвычайной ситуации привыкли к тому, чтобы совершать покупки в интернете.