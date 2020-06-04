Люди возвращаются в магазины с осторожностью

Если говорить об обороте в целом, то в Coop не заметили существенных изменений. В недельном разрезе наблюдались определенные скачки, но в целом можно говорить о небольшом росте. По словам Мийдо, рост обеспечил не только интернет-магазин, но и сельские магазины, поскольку многие люди устремились за город.

По его словам, с точки зрения предпринимателя, полезно отметить, что потребности клиента могут измениться за несколько дней или даже часов. "Мы должны действовать быстро, чтобы удовлетворить эти потребности. Все это научило меня тому, что необязательно долго думать перед тем, как что-то сделать", - сказал глава Rimi.

Глава Tallinna Kaubamaja: радоваться совершенно нечему

Глава Tallinna Kaubamaja Рауль Пуусепп сказал, что, хотя чрезвычайное положение было снято в первой половине мая после периода, когда многие магазины были полностью закрыты, в ситуации с торговцами нет никаких поводов для радости.

"Сразу после открытия магазинов было заметно, что большое количество покупателей ждало открытия магазинов. В целом же за месяц поток покупателей и оборот в универмагах, а также в магазинах I.L.U., ABC KING и SHU были ниже, чем в мае прошлого года. Если мы также включим потери в марже сезонных товаров, то было бы неправильно говорить, что все хорошо или по-прежнему», - сказал Пуусепп.

Правда, радует развитие электронной коммерции. «Во всех наших интернет-магазинах удельный вес продаж, естественно, увеличился скачкообразно во время чрезвычайного положения. Мы вложили значительные средства в их развитие. На данный момент мы можем наблюдать спад и стабилизацию интернет-магазинов и постепенное восстановление физической торговли», - сказал Пуусепп.

Хотя важность электронных магазинов для универмага в настоящее время снижается, Пуусепп подтвердил, что некоторые клиенты за время чрезвычайной ситуации привыкли к тому, чтобы совершать покупки в интернете.