Карта ⟩ В Ласнамяэ начинаются ремонтные работы

«Проезжая часть улицы Тондираба неоднократно ремонтировалась на протяжении многих лет. Однако широкие тротуары, характерные для этой улицы, десятилетиями оставались без внимания. Рад сообщить, что в этом году вся улица будет приведена в порядок», - сказал вице-мэр Калле Кландорф.

«В ходе ремонтных работ на проезжей части и тротуарах улицы Тондираба уложат новое асфальтовое покрытие, а также заменят бордюрные камни», - пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. Старейшина подчеркнул, что после ремонта улицы Тондираба преступят к восстановлению тротуара и на улице Мартса.

Управа района просит участников дорожного движения следить за дорожными знаками и отнестись к временным неудобствам c пониманием. Работы планируется завершить в начале августа.