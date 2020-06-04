Маленькая Брианна после тяжелой операции на сердце нуждается в помощи жителей Эстонии

Десятимесячная Брианна с врожденным пороком сердца нуждается в помощи, чтобы приобрети необходимый для нее пульсоксиметр.
В начале апреля маленькая Брианна перенесла очень тяжелую операцию на сердце, и в дополнение к врожденному пороку сердца у ребенка также наблюдаются периодические приступы учащенного сердцебиения, которые, к сожалению, нельзя полностью контролировать с помощью лекарств. Но для радикального лечения таких приступов - катетерной абляции - Брианна еще слишком мала и должна подрасти. Пульсоксиметр нужен для того, что у родителей была возможность следить за сердечным ритмом Брианны и при возникновении приступа учащенного сердцебиения вовремя обратиться в больницу. Медицинский прибор для отслеживания стоит 831 евро.
По словам врачей, приступ учащенного сердцебиения приводит к развитию сердечной недостаточности в течение длительного периода времени, но проявления сердечной недостаточности часто остаются незамеченными для людей без медицинского образования.
Чтобы Брианна смогла вырасти и подготовиться к предстоящей процедуре на сердце, ей нужна помощь добрых людей.
С начала этого года Больничная касса Эстонии возмещает детям несколько приборов, необходимых для лечения на дому, к сожалению, пульсоксиметра с диагнозом Брианны в этом списке нет.
Местное самоуправление поддерживает покупку прибора в размере 83 евро, а 748 необходимо семье больного ребенка найти самой, поэтому семья для получения жизненно важного для ребенка аппарата обратилась в Детский фонд.
«Поскольку мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда редкий диагноз лишает ребенка жизненно важного аппарата, мы очень надеемся, что решение этой ситуации будет найдено в ближайшем будущем в сотрудничестве со специалистами и Больничной кассе», - прокомментировала нынешнюю ситуацию руководитель по стратегии Детского фонда Клиники Тартуского университета Сийри Оттендер-Паасма.
Семья, столкнувшаяся с серьезным заболеванием ребенка, не должна брать кредит или оказываться в финансово тяжелом положении, чтобы купить жизненно важное медицинское устройство, добавил Оттендер-Паасма, призывая нуждающихся в помощи семей обращаться в Детский фонд.
Помочь маленькой Брианне можно переводом на банковский счет фонда SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond с пояснением «Brianna»:
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
Брианне также можно помочь звонком на благотворительный номер Детского фонда, тогда выбранная сумма пожертвования будет приплюсована к вашему обычному счету за телефон. Чтобы сделать пожертвование необходимо набрать номер с соответствующей суммой:
- при звонке на номер 900 5025 жертвуете 5 евро
- при звонке на номер 900 5100 жертвуете 10 евро
- при звонке на номер 900 5500 жертвуете 50 евро