Маленькая Брианна после тяжелой операции на сердце нуждается в помощи жителей Эстонии

В начале апреля маленькая Брианна перенесла очень тяжелую операцию на сердце, и в дополнение к врожденному пороку сердца у ребенка также наблюдаются периодические приступы учащенного сердцебиения, которые, к сожалению, нельзя полностью контролировать с помощью лекарств. Но для радикального лечения таких приступов - катетерной абляции - Брианна еще слишком мала и должна подрасти. Пульсоксиметр нужен для того, что у родителей была возможность следить за сердечным ритмом Брианны и при возникновении приступа учащенного сердцебиения вовремя обратиться в больницу. Медицинский прибор для отслеживания стоит 831 евро.

По словам врачей, приступ учащенного сердцебиения приводит к развитию сердечной недостаточности в течение длительного периода времени, но проявления сердечной недостаточности часто остаются незамеченными для людей без медицинского образования.

Чтобы Брианна смогла вырасти и подготовиться к предстоящей процедуре на сердце, ей нужна помощь добрых людей.

С начала этого года Больничная касса Эстонии возмещает детям несколько приборов, необходимых для лечения на дому, к сожалению, пульсоксиметра с диагнозом Брианны в этом списке нет.

Местное самоуправление поддерживает покупку прибора в размере 83 евро, а 748 необходимо семье больного ребенка найти самой, поэтому семья для получения жизненно важного для ребенка аппарата обратилась в Детский фонд.

«Поскольку мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда редкий диагноз лишает ребенка жизненно важного аппарата, мы очень надеемся, что решение этой ситуации будет найдено в ближайшем будущем в сотрудничестве со специалистами и Больничной кассе», - прокомментировала нынешнюю ситуацию руководитель по стратегии Детского фонда Клиники Тартуского университета Сийри Оттендер-Паасма.

Семья, столкнувшаяся с серьезным заболеванием ребенка, не должна брать кредит или оказываться в финансово тяжелом положении, чтобы купить жизненно важное медицинское устройство, добавил Оттендер-Паасма, призывая нуждающихся в помощи семей обращаться в Детский фонд.