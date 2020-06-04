Московский ЦСКА сохранил титул лучшего хоккейного клуба Европы

Московский ЦСКА сохранил первую строчку в рейтинге лучших хоккейных клубов Европы по версии портала HockeyArchives. На основе результатов, показанных европейскими клубами в сезоне 2018/19, армейцы заняли первое место с показателем 52,01 балла, пишет Newsru.
В досрочно завершенном сезоне КХЛ-2019/20 армейцы стали победителями регулярного чемпионата, а в плей-офф со счетом 4-0 в серии первого раунда обыграли нижегородское "Торпедо".
Вторым в рейтинге 2020 года стал шведский "Лулео". Тройку лучших замкнул казанский "Ак Барс". В топ-20 вошли еще пять клубов из КХЛ: СКА (4-е место), казахстанский "Барыс" (9), московское "Динамо" (10), финский "Йокерит" (12) и омский "Авангард" (16).
Ранее HockeyArchives признавал ЦСКА лучшим клубом континента в 2015, 2016 и 2019 годах. В 2017 и 2018 годах в рейтинге из 250 клубов первенствовал питерский СКА.
🇷🇺 @hcSKA #1— HockeyArchives (@hockeyarchives) June 3, 2020
🇸🇪 @LuleaHockey #2
🇫🇮 @OulunKarpatFi #5
🇩🇪 @RedBullMuenchen #6
🇰🇿 @AstanaBarys #9
🇨🇿 @bilitygrilbc #14
🇨🇭 @zsclions #21
🇦🇹 @ecrbs #85
🇱🇻 @hcDINAMORIGA #90
🇧🇾 @hcdinamoby #94
🇮🇹 @HCB_Foxes #95
The Classic European's Top-250 for 2019-20 seasonhttps://t.co/tbqivIVdUt
Стоит добавить, что российские клубы не упускают лидерства с 2005 года, ранее на вершину также поднимались уфимский "Салават Юлаев", казанский "Ак Барс", московское "Динамо" и магнитогорский "Металлург".