Московский ЦСКА сохранил титул лучшего хоккейного клуба Европы

В досрочно завершенном сезоне КХЛ-2019/20 армейцы стали победителями регулярного чемпионата, а в плей-офф со счетом 4-0 в серии первого раунда обыграли нижегородское "Торпедо".

Вторым в рейтинге 2020 года стал шведский "Лулео". Тройку лучших замкнул казанский "Ак Барс". В топ-20 вошли еще пять клубов из КХЛ: СКА (4-е место), казахстанский "Барыс" (9), московское "Динамо" (10), финский "Йокерит" (12) и омский "Авангард" (16).

Ранее HockeyArchives признавал ЦСКА лучшим клубом континента в 2015, 2016 и 2019 годах. В 2017 и 2018 годах в рейтинге из 250 клубов первенствовал питерский СКА.