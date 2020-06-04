Эксперт: противостояние США и КНР нельзя сравнивать с холодной войной

"Нынешнее американо-китайское противостояние нередко сравнивают с советско-американским противостоянием времен холодной войны. Но между этими двумя явлениями есть глубинное различие. В советско-американском противостоянии участвовали не просто две сверхдержавы, а две системы, мирное сосуществование которых представлялось и Москве, и Вашингтону чем-то вроде затишья перед "последним и решительным боем", - отмечает Ивашенцов в своей аналитической статье, опубликованной на официальном сайте РСМД.

По мнению эксперта, в нынешнем конфликте с США Пекин отнюдь не старается переустроить мировой порядок. "К настоящему времени и Вашингтон, и Москва, и Пекин пришли к пониманию, что военное столкновение между ними грозило бы всеобщим уничтожением, и боя в прежнем понимании не будет, сколько бы Трамп ни размахивал ракетно-ядерной дубинкой. Кроме того, Китай, в отличие от прежнего Советского Союза, в силу многих причин не способен выступить инноватором переустройства мира", - отмечает вице-президент РСМД.

Стратегическая цель Китая в нынешней ситуации состоит в том, чтобы сохранить и укрепить свои позиции в мировой экономике без каких-либо претензий на глобальное доминирование, считает аналитик.

"Он (Китай) возвысился в существующей системе. Присущая ей глобализация была важнейшим источником китайского экономического чуда. Поэтому он не заинтересован в том, чтобы ломать нынешнюю систему и взамен ее строить новую. Пекин просто намерен в определенной степени переформатировать систему, выторговав или выбив в ней для себя более масштабную нишу. По сути, он готов оставаться на "экономическом подхвате" у США и Запада в целом, если это будет приносить ему достаточные дивиденды", - полагает Ивашенцов.

По его оценке, такое положение вполне устроило бы и США. "Поэтому не стоит говорить о возможности становления некоей американо-китайской биполярности", - считает вице-президент РСМД.

Расклад в системе международных отношений, а также в мировой экономике, таков, что Пекин сохранит курс на партнерство с Москвой, но в этих отношениях, по-прежнему, захочет сыграть первую роль.

"Китай, несомненно, заинтересован в добрых отношениях с Россией, особенно в условиях своих нынешних проблем с американцами. Но эти отношения Пекин стремится строить главным образом в двустороннем формате, когда сам он играл бы роль ведущего, а Москва - ведомого", - сказал Иващенцов.

В свою очередь, в интересах Москвы была бы позиция не глобального посредника в конфликте между США и КНР, а более гибкая роль в мировой политике, считает вице-президент РСМД.