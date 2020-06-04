Предъявлено обвинение по делу о гибели в Латвии пятилетнего Ивана

В Латвии прокуратура Курземского судебного округа предъявила обвинение по делу погибшего в Лиепае в 2017 году от переохлаждения пятилетнего мальчика Ивана Берладина, однако полиция продолжает расследовать еще одно дело об этой трагедии, пишет Rus.TVNET.
Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска рассказала агентству LETA, что обвинение предъявлено родственнице ребенка по ч. 2 ст. 174 Уголовного закона - о жестоком обращении с ребенком.
Обвиняемая свою вину признала полностью и сожалеет о совершенных действиях.
Уголовный кодекс предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.
Пятилетний Иван Берладин в июле 2017 года вышел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал. Спустя десять дней, 11 июля, тело Вани было найдено в лесном массиве поселка Дубени Гробиньского края.
Экспертиза установила, что ребенок умер от общего переохлаждения организма в результате воздействия низких температур.