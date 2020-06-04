Чт, 4.06.2020
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Олимпиада в Токио может пройти в упрощенном формате: ограничение передвижений спортсменов и сокращение количества зрителей

Олимпиада в Токио.

ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Губернатор Токио Юрико Коикэ сообщил, что правительство Японии и оргкомитет Олимпиады рассматривают вариант упрощенного проведения Игр-2021 из-за ситуации с коронавирусом, пишет sports.ru.

«Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр требует понимания со стороны жителей Токио и граждан Японии.

Для этого нам нужно рационализировать то, что должно быть рационализировано, и упростить то, что нужно упростить», – сказал Коикэ.

Губернатор дал комментарий после статьи в японском издании Yomiuri, посвященной возможным мерам предосторожности на Играх в Токио.

Сообщается, что организаторы турнира рассматривают различные варианты: обязательное тестирование на коронавирус для зрителей, сокращение количества болельщиков, ограничение перемещений спортсменов за пределами олимпийской деревни.

Олимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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