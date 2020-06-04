У сотрудника тюрьмы диагностирован коронавирус

Последний раз он был на дежурстве 27 мая. Заключенные отделения, где он работает, изолированы от остальных и тестируются. Тестируются также другие сотрудники этого подразделения и другие служащие, которые контактировали с ним, сообщила в четверг BNS пресс-служба Министерства юстиции.

В начале апреля диагноз коронавируса был поставлен сотруднику Тартуской тюрьмы, а во второй половине апреля положительный результат показал тест на коронавирус сотрудника Вируской тюрьмы. Все работающие в тюрьмах относятся к приоритетной группе, у которой в случае подозрения берется образец коронавируса в первую очередь. Тестируются также методом случайной выборки и те сотрудники тюрем, у которых вируса не подозревают.