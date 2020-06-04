Россия, Германия и Португалия претендуют на проведение доигровки ЛЧ

Германия намерена подать заявку на проведение плей-офф Лиги чемпионов, прерванного из-за пандемии коронавируса, пишет sports.ru.
УЕФА планирует доиграть турнир со стадии 1/4 финала на четырех стадионах в радиусе 100 км.
От Германии могут претендовать арены во Франкфурте, Майнце, Хоффенхайме и Дармштадте/Висбадене, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на сегодняшний номер Bild.
По данным источника, также заявки хотят подать Россия и, как уже сообщалось, Португалия.
Ранее планировалось, что Лига чемпионов будет доиграна с 8 по 29 августа.