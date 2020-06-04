Австрия открывает все границы, кроме итальянской

Итальянская граница с Австрией будет открыта после того, когда это позволят данные по распространению коронавируса, заявил накануне министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. По его словам, решение об этом может быть принято в течение следующей недели, возможно, разрешен будет свободный въезд в Австрию из некоторых регионов Италии.

Границы Австрии с соседними странами, закрытые в течение трех месяцев, первоначально планировалось открыть 15 июня, однако позитивная динамика сокращения распространения коронавируса дала возможность властям Австрии сделать это раньше, рассказал министр. В Австрии с населением в 9 миллионов человек, число случаев заражения, по официальным данным, составляет 16 600. 670 человек скончались.

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