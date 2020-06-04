Чт, 4.06.2020
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Изменения в законе: в Эстонии ужесточили ответственность работодателей за сезонных работников

В последние годы на полях Эстонии работаю как местные, так и иностранные рабочие. Последние преимущественно граждане Украины.

ФОТО: Tomi Saluveer

На регистрирующих иностранцев на краткосрочную работу работодателей возложили обязанности приглашающего лица с сопутствующей этому ответственностью, а Департамент полиции и погранохраны получил право квалифицировать конкретных работодателей как недобросовестных.

Соответствующие поправки в Закон об иностранцах были приняты в среду Рийгикогу, пишет rus.err.ee.

"Это означает, что на работодателе, который приглашает иностранца на работу в Эстонии, лежит, среди прочего, обязанность принять его в Эстонии, обеспечить ему при необходимости место для проживания, а также нести расходы, связанные с его пребыванием в стране и выездом из Эстонии, если у самого иностранца таких денег не окажется", - пояснил министр внутренних дел Март Хельме.

Кроме того, если полиция квалифицирует работодателя или учебное заведение как недобросовестных, то эта оценка будет учитываться при принятии решения о допуске соответствующего иностранца в Эстонию. Это значит, что иностранцу может быть отказано в выдаче вида на жительство или долгосрочной визы, а уже выданная долгосрочная виза может быть аннулирована.

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