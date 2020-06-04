Чудское озеро чистят от дрифтерных сетей

Первый двухдневный этап работ по очистке начался в четверг с выхода инспекционных групп на восьми судах. В пятницу во Всемирный день окружающей среды к экологам присоединятся министр окружающей среды Рене Кокк и посещающая Южную Эстонию президент Керсти Кальюлайд.

Дрифт-сети опасны для рыбы и движения воды, они повреждают двигатели рыболовных судов и рыболовные снасти.

«Удаление сетей-ловушек из озера необходимо, потому что их не зря называют ловушками - они представляют собой очень большую угрозу для всей водной жизни. В то же время мы должны работать над тем, чтобы у нас не было оснований для проведения этих ежегодных ресурсоемких и трудоемких мероприятий. На сегодня подготовлено несколько решений, которые мы должны обсудить со всеми сторонами», - сказал министр окружающей среды Рене Кокк.

Второй этап работ по очистке планируется при благоприятных погодных условиях провести на второй неделе июня, в нем примут и участие рыболовы-любители, и профессиональные рыбаки. И те, и другие каждый год вносят все больший вклад в очистку озер от сетей-ловушек.

«На этот раз работа проходит в северной и центральной части Чудского озера, потому что во время зимнего промыслового сезона в этом районе рыбаков наблюдалось больше. Также известно, что во время потери сетей дули южные ветры, и, таким образом, можно предположить, что сети переместились вверх», - сказал главный инспектор отдела охраны природы инспекции окружающей среды Иво Каск.

Ежегодно в озере остается множество перемещающихся сетей - частично они перемещаются с места на место со льдом и ветром, в некоторых случаях, вероятно, из-за небрежности рыбаков. «Поскольку сети стоят недорого, рыбаки не удосуживаются доставать их из озера каждый раз, когда заканчивается рыбалка», - сказал Каск. Среди сетей, дрейфующих в озере, также могут быть незаконные, установленные для несанкционированной рыбалки.