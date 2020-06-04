Галерея: в Таллинне готов новый морской променад

На променаде Пикксильма пешеходы, велосипедисты и люди, которые любят спортивный образ жизни, могут насладиться приятным морским воздухом и прекрасным видом на Таллиннский залив. На набережной располагаются сидячие террасы, пешеходные и велосипедные дорожки и беговая дорожка с резиновым покрытием. В будущем пассажирам паромов, путешествующим на велосипедах, будет удобно направляться в D-терминал прямо вдоль Рейди-теэ и по набережной Пикксильма. Также новый променад защищает остов корабля, потерпевшего крушение в XVIII веке.