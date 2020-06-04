Галерея: в Таллинне готов новый морской променад

Таллиннский порт открыл променад Пикксильма, который удлинил Рейди-теэ в сторону Старого порта.
На променаде Пикксильма пешеходы, велосипедисты и люди, которые любят спортивный образ жизни, могут насладиться приятным морским воздухом и прекрасным видом на Таллиннский залив. На набережной располагаются сидячие террасы, пешеходные и велосипедные дорожки и беговая дорожка с резиновым покрытием. В будущем пассажирам паромов, путешествующим на велосипедах, будет удобно направляться в D-терминал прямо вдоль Рейди-теэ и по набережной Пикксильма. Также новый променад защищает остов корабля, потерпевшего крушение в XVIII веке.
Таким образом историческая часть Старого порта станет местом, где пассажиры и жители столицы могут приятно провести свободное время.
Длина променада Пикксильма - 100 метров, ширина - 15 метров, благодаря променаду площадь выходящих к морю набережных увеличилась до 1000 м2.
Ландшафтным архитектором променада Пикксильма была Керсти Лоотус из Lootusprojekt OÜ, проектировщиком - Estkonsult OÜ, а строительные работы выполнялись YIT Eesti AS в сотрудничестве с субподрядчиками. Стоимость объекта составила 1,7 миллиона евро.