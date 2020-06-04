Куда можно поехать? Жителей Эстонии призывают открыть для себя новые туристические места

«Сейчас, когда ограничения на передвижение (при соблюдении дополнительных условий) постепенно отменяются и восстанавливается интерес к туризму, возрастает ценность внутреннего туризма. Внутренний туризм поможет поддержать местный туристический бизнес, зависящий обычно от иностранных туристов. Сейчас вклад каждого внутреннего туриста в то, чтобы этот бизнес сохранился и в будущих сезонах нам было где побывать и на что посмотреть, играет большую роль, чем когда-либо раньше», – комментирует директор Центра развития туризма Лийна Мария Лепик.

«Основная идея заботливо и любовно задуманной компании состоит в том, чтобы жители могли снова удивиться своей Эстонии и заново в нее влюбиться, – говорит руководитель направления туристического маркетинга Центра развития туризма EAS Хейли Кландорф-Яврсоо. – Кампания будет формироваться при участии всех желающих жителей Эстонии, туристических объектов, организаций и предприятий, которые могут транслировать мессидж кампании через генератор изображений на сайте кампании или делиться хештегами о своей любви к Эстонии».

Аудиальным идентификатором кампании станет песня Trad.Attack! «Armasta mind», тематические хештеги – #люблюэстонию. EAS приглашает всех желающих пользоваться этими хештегами и присылать контент. Лучшие публикации – как фото, так и видео – будут выложены и на страницах Центра развития туризма в социальных сетях.

На сайте компании созданы страницы всех уездов, где потенциальный внутренний турист увидит предложения по интересующим его местам. «Эстонский туризм переживает крайне трудные времена, поэтому особенно важно собрать здесь все лучшее, что могут предложить наши регионы. То, как штурмовали люди живописные места Эстонии в период карантина, отлично демонстрирует, что виртуального туризма людям недостаточно, им очень нужен непосредственный опыт и впечатления», – сказала Кландорф-Яврсоо.