Ральф Шумахер о здоровье Михаэля: мы ничего не скажем

«Мы вместе с семьей договорились, что ничего не скажем по этому вопросу», — ответил Ральф. Фамилия Шумахер является знаковой для Формулы-1, сын Михаэля Мик в настоящее время готовится к потенциальному гоночному дебюту в «Королевских гонках». Многие утверждают, что в скором времени он займет место в болиде «Альфа Ромео».

Сын Ральфа Давид участвует в Формуле-3. Комментатор немецкой телекомпании RTL недавно провозгласил: «Шумахер вернулся в Формулу-1». Это случилось, когда 18-летний Давид выступал за «Рейсинг Пойнт» в виртуальном Гран-при.