Третий месяц подряд Telia теряет больше всего клиентов

Уже третий месяц подряд больше всего мобильных номеров в Эстонии потеряла фирма Telia, из сети которой в мае ушли 429 номеров, сообщает BNS.
Об этом свидетельствуют данные Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Ведомство отмечает, что негативным сальдо подвижности номеров в мае было и у фирмы Tele2, из сети которой ушли 306 номеров. Сальдо Elisa было положительным, к сетям фирмы присоединились 729 номеров.
За пять месяцев этого года больше всего номеров, то есть 2450, потеряла компания Telia. Tele2 за это время потеряла 1386 номеров, а в сети Elisa добавилось 3824 номера.
Всего в мае было отмечено движение 4729 мобильных номеров и 602 обычных. Еще 3304 заявления о смене оператора в мобильных сетях и 42 — в обычных было аннулировано.
В прошлом году больше всего номеров в мобильных сетях потеряла Tele2, из сети которой ушли 7976 номеров. Больше всего номеров получила Elisa, к сетям которой присоединились за год 5060 номеров, Telia пополнила список своих абонентов 2919 номерами.
Стоит отметить, что число переходящих номеров не отражает напрямую число ушедших клиентов, поскольку у одного человека может быть несколько номеров, но один договор. Также эта статистика не отражает использующих разговорные карты и заключивших новый договор.