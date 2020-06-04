Третий месяц подряд Telia теряет больше всего клиентов

Об этом свидетельствуют данные Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Ведомство отмечает, что негативным сальдо подвижности номеров в мае было и у фирмы Tele2, из сети которой ушли 306 номеров. Сальдо Elisa было положительным, к сетям фирмы присоединились 729 номеров.

За пять месяцев этого года больше всего номеров, то есть 2450, потеряла компания Telia. Tele2 за это время потеряла 1386 номеров, а в сети Elisa добавилось 3824 номера.

Всего в мае было отмечено движение 4729 мобильных номеров и 602 обычных. Еще 3304 заявления о смене оператора в мобильных сетях и 42 — в обычных было аннулировано.

В прошлом году больше всего номеров в мобильных сетях потеряла Tele2, из сети которой ушли 7976 номеров. Больше всего номеров получила Elisa, к сетям которой присоединились за год 5060 номеров, Telia пополнила список своих абонентов 2919 номерами.