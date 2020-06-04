Чт, 4.06.2020
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Луйк: Силы обороны готовы оказывать гражданскую помощь и в будущем

Министр обороны Юри Луйк.

ФОТО: Mailiis Ollino

В представленном правительству в четверг обзоре министр обороны Юри Луйк отметил, что использование Сил обороны и Кайтселийта в разрешении гражданского кризиса, вызванного распространением коронавируса, было успешным, и военный сектор готов оказать помощь и в будущем.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, впервые в Эстонии военным пришлось так долго решать гражданскую проблему как возможностями Сила обороны, так и Кайтселийта. «Сотрудничество было очень хорошим, и я благодарю Силы обороны и Кайтселийт», - сказал Ратас. 

В качестве положительного примера он привел оперативный перевод полевого госпиталя Сил обороны на Сааремаа, и, по словам главы правительства, следует серьезно подумать о приобретении второго полевого госпиталя, если какой-либо кризис окажется еще более обширным.

В своем обзоре министр обороны заявил, что, по его мнению, правовое пространство является достаточно гибким для вовлечения Сил обороны в урегулирование гражданских кризисов. Урегулированию кризиса способствовали также высокая мотивация Сил обороны и союзников. 

Таким образом, подведомственная Министерству обороны сфера готова и впредь вносить вклад в гражданские миссии, подтвердил Ратас.

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