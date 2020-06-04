Луйк: Силы обороны готовы оказывать гражданскую помощь и в будущем

По словам премьер-министра Юри Ратаса, впервые в Эстонии военным пришлось так долго решать гражданскую проблему как возможностями Сила обороны, так и Кайтселийта. «Сотрудничество было очень хорошим, и я благодарю Силы обороны и Кайтселийт», - сказал Ратас.

В качестве положительного примера он привел оперативный перевод полевого госпиталя Сил обороны на Сааремаа, и, по словам главы правительства, следует серьезно подумать о приобретении второго полевого госпиталя, если какой-либо кризис окажется еще более обширным.

В своем обзоре министр обороны заявил, что, по его мнению, правовое пространство является достаточно гибким для вовлечения Сил обороны в урегулирование гражданских кризисов. Урегулированию кризиса способствовали также высокая мотивация Сил обороны и союзников.