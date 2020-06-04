Видео ⟩ Вот, что происходит с брошенными на дорогах старыми автомобилями

Стоит отметить, что автомобили убирают таким образом с дорог только в случае, если они признаны автохламом. Согласно порядку благоустройства Таллинна, автохламом считается транспортное средство, у которого отсутствуют механические части, части кузова, автомобильные стекла или колеса, которое своим внешним видом нарушает эстетический облик или чистоту и благосостояние города.

Если механическое транспортное средство будет признано автохламом, то первым делом чиновники пытаются связаться с его владельцем, ему объясняют действующие правовые акты и дается разумное время, чтобы вывезти транспортное средство самому.

Если у транспортного средства отсутствуют признаки автохлама, то, согласно городскому порядку благоустройства, такой автомобиль не нарушает правила парковки, то есть отсутствует законное основание для того, чтобы переместить автомобиль или потребовать этого у владельца

С 1 января этого года благодаря вмешательству Муниципальной полиции из Пыхья-Таллинна вывезено 81 единица автохлама, еще почти столько же ждут, когда их уберут с дорог.