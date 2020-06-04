Чт, 4.06.2020
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Недалеко от Таллинна появится комфортабельный район частных домов

Поселок Арукюла.

ФОТО: LVM kinnisvara

В поселке Арукюла, который становится популярным населенным пунктом поблизости от Таллинна, вырастет новый жилой район.

Развитая инфраструктура волости Раазику, прекрасная обстановка для жизни в Арукюла и быстрое транспортное сообщение с Таллинном позволили LVM Kinnisvara начать девелоперские работы даже в то время, когда рынок недвижимости находится в подвешенном состоянии. «Мы не стали бы сегодня заниматься развитием недвижимости на дорогих земельных участках возле границы Таллинна, сейчас не время превращать все в товар», - признался маклер LVM Kinnisvara Ильмар Тедремаа. «Сегодня, а также, вероятно, и после кризиса, растет спрос на дома с умным сочетанием умеренной цены, низкими затратами на эксплуатацию и хорошей среды обитания».

Здесь вырастет новый жилой район.

ФОТО: LVM kinnisvara

По словам Тедремаа, Арукюла является отличным примером того, как приятная атмосфера делает место привлекательным для молодых семей. «Арукюла - прекрасное место, волостная управа хорошо работает, Таллинн рядом, - отметил он. - Ближайшие окраины Таллинна также выглядят все более и более городскими, но пока желающим получить настоящий загородный дом на границе города было нечего предложить».

Компания LVM Kinnisvara будет развивать участки и общую площадь будущего жилого района Сарапуу в сотрудничестве с местной фирмой Jackoh Agro OÜ. Железнодорожный вокзал Арукюла и центр поселка со школой и спортивным центром находятся в нескольких минутах ходьбы от поселка. Детальная планировка уже готовится, участки площадью 1200-1500 м2 поступят в продажу в 2022 году.

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