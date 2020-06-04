Недалеко от Таллинна появится комфортабельный район частных домов

Развитая инфраструктура волости Раазику, прекрасная обстановка для жизни в Арукюла и быстрое транспортное сообщение с Таллинном позволили LVM Kinnisvara начать девелоперские работы даже в то время, когда рынок недвижимости находится в подвешенном состоянии. «Мы не стали бы сегодня заниматься развитием недвижимости на дорогих земельных участках возле границы Таллинна, сейчас не время превращать все в товар», - признался маклер LVM Kinnisvara Ильмар Тедремаа. «Сегодня, а также, вероятно, и после кризиса, растет спрос на дома с умным сочетанием умеренной цены, низкими затратами на эксплуатацию и хорошей среды обитания».

Здесь вырастет новый жилой район. ФОТО: LVM kinnisvara

По словам Тедремаа, Арукюла является отличным примером того, как приятная атмосфера делает место привлекательным для молодых семей. «Арукюла - прекрасное место, волостная управа хорошо работает, Таллинн рядом, - отметил он. - Ближайшие окраины Таллинна также выглядят все более и более городскими, но пока желающим получить настоящий загородный дом на границе города было нечего предложить».