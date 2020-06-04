Юрий Семин может продолжить тренерскую карьеру в киевском "Динамо"

Прославленный российский футбольный специалист Юрий Семин, который недавно был уволен из московского "Локомотива", может в третий раз взойти на тренерский мостик киевского "Динамо". Как утверждает портал Dynamo.kiev.ua со ссылкой на источники в Москве, он является одним из главных кандидатов на пост главного тренера киевлян.
Утверждается, что разногласия и недопонимания между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые ранее привели к отставке тренера из киевского клуба, остались в прошлом. Имевшая место конфликтная ситуация полностью забыта, пишет Newsru.
В недавнем интервью Семин, вспоминая период работы в Киеве, признал ошибкой свой уход из "Динамо" после чемпионского титула в сезоне 2009 года.
Ранее 73-летний Семин уже дважды возглавлял киевлян - с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2012 год. Вместе с "Динамо" Семин выигрывал чемпионат Украины (2008/09) и Суперкубок страны (2011).
Семин уже прокомментировал слухи о возможном возвращении в киевскую команду, заявив, что к нему по этому поводу пока никто не обращался.
Семин прокомментировал слухи о своем возвращении в «Динамо» Киев...https://t.co/GCqkB3bJ0W pic.twitter.com/3HvwTnAjbg— Все о спорте (@LigaTV) June 4, 2020
В мае Семин покинул "Локомотив", руководство которого решило не продлевать с ним контракт. Расставание вышло скандальным и сопровождалось взаимными упреками в непрофессионализме. Московскую команду возглавит серб Марко Николич.
В последний из четырех периодов работы Семина в "Локомотиве"- с августа 2016 года - московская команда стала чемпионом страны в 2018 году и дважды выигрывала Кубок России. Ранее при Семине железнодорожники еще дважды побеждали в национальном чемпионате.