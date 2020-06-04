Юрий Семин может продолжить тренерскую карьеру в киевском "Динамо"

Утверждается, что разногласия и недопонимания между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые ранее привели к отставке тренера из киевского клуба, остались в прошлом. Имевшая место конфликтная ситуация полностью забыта, пишет Newsru.

В недавнем интервью Семин, вспоминая период работы в Киеве, признал ошибкой свой уход из "Динамо" после чемпионского титула в сезоне 2009 года.

Ранее 73-летний Семин уже дважды возглавлял киевлян - с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2012 год. Вместе с "Динамо" Семин выигрывал чемпионат Украины (2008/09) и Суперкубок страны (2011).

Семин уже прокомментировал слухи о возможном возвращении в киевскую команду, заявив, что к нему по этому поводу пока никто не обращался.

Семин прокомментировал слухи о своем возвращении в «Динамо» Киев...https://t.co/GCqkB3bJ0W pic.twitter.com/3HvwTnAjbg — Все о спорте (@LigaTV) June 4, 2020

В мае Семин покинул "Локомотив", руководство которого решило не продлевать с ним контракт. Расставание вышло скандальным и сопровождалось взаимными упреками в непрофессионализме. Московскую команду возглавит серб Марко Николич.