Причастный к бордельному бизнесу приговорен к условному заключению

Суд признал Прийта Унта (52) виновным в причастности к преступной организации, однако оправдал его относительно сводничества и создания преступного объединения. Суд приговорил его к дополнительному наказанию в пять лет, из которого вычтены 5 месяцев 11 дней пребывания под стражей, окончательным приговором стало условное заключение сроком на четыре года, 6 месяцев 11 дней и испытательному сроку 4 года и 8 месяцев.

Суд обязал Унта выплатить сумму в 27 515,61 евро в качестве замены конфискации, которую он должен заплатить в течение 30 дней после вступления решения в законную силу. Он также должен заплатить штраф в размере 1460 евро за преступление первой степени и 5288 евро за расходы на делопроизводство.

Материалы Унта были дифференцированы от крупного уголовного дела о бордельном бизнесе, потому что он не пошел на соглашение с прокуратурой.

В сентябре 2018 года окружной суд приговорил лидера публичного бизнеса Танеля Аавика (51 год) к пяти годам тюремного заключения, из которых он должен был фактически отбыть пять месяцев, уже отбытых в предварительном заключении, а остальная часть приговора была условной.

Суд конфисковал два участка недвижимости Аавика на сумму 46 534 и 1 832 евро, а также Porsche Panamera и найденные во время обыска в его доме 12 575 евро наличных и 188 897 евро, которые были переданы в залог весной 2017 года.

Компания аавика LCF Kinnisvara OÜ оштрафована на 7 000 евро за осознанную способствовавшую бордельному бизнесу аренду помещений, расположенных на 32-м подвальном этаже Liivalaia.

По тому же уголовному делу наказаны еще несколько человек в порядке согласительного делопроизводства.