Москва. ФОТО: Sergei Savostyanov/Sergei Savostyanov/TASS

В Москве вернутся к прежней жизни только через год, в самоизоляции люди стали покупать алкоголь в большой таре, а в Ивановской области в доме-интернате более 130 человек заразились коронавирусом. Эти и другие новости о ситуации с коронавирусом в России - в обзоре Би-би-си.

Число новых случаев коронавируса, выявленных в стране за сутки, составило 8,8 тысячи. В Москве - чуть менее 2 тысяч.

Умерли за последние сутки 169 человек. Всего число жертв инфекции составляет 5 384. С начала эпидемии в России выявлено более 144 тысяч случаев заболевания, выписаны более 204 тысяч человек.

В Москве пообещали уничтожить все данные о пропусках после эпидемии

Власти Москвы уничтожат все данные о гражданах, внесенные в приложение «Социальный мониторинг» и в систему цифровых пропусков.

«Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству ТАСС. В том же интервью он сказал, что Москва только через год сможет вернуться к образу жизни до эпидемии.

Он добавил, что электронные сервисы и «Госуслуги», сервисы для работы на удаленке, образовательные порталы и другие подобные инструменты, наоборот, получат "мощный толчок в развитии".

После введения цифровых пропусков многие москвичи в соцсетях высказывали недовольство этой системой, опасаясь, что таким образом власти собирают данные о гражданах, чтобы в дальнейшем было проще следить за москвичами.

Московские власти и прежде на это отвечали, что после эпидемии персональные данные россиян, собранные за время действия пропускной системы, использоваться не будут. В конце мая об этом говорил глава минкомсвязи Максут Шадаев. «Мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска - это временная мера, которая действует на период карантина и изоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», - говорил он.

Россияне в самоизоляции стали покупать алкоголь в большой таре

В апреле этого года продажи водки в упаковке более 1 литра увеличились на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen.

При этом продажи водки в стандартной упаковке 0,5 л практически не менялись, именно она остается самой популярной - на нее приходится более 70% продаж, пояснил изданию президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

До этого спрос на водку в большой таре только снижался, отмечает издание. С марта прошлого года по апрель этого продажи в таре более 1 литра сократились на 26%. На 52% повысились за последнее время продажи виски в бутылках 1-2 литра, хотя в среднем по году они сократились на 5%.

Как поясняет Nielsen, россияне во время самоизоляции решили запастись алкоголем, а крупная тара для этого удобнее. К тому же себестоимость литра алкоголя в большой упаковке ниже, а значит и розничная цена выгоднее, цитирует издание Косарева. Он добавляет, что раньше люди могли выпить в гостях или в ресторане, а теперь употребляют спиртное в основном дома, поэтому логичнее делать запасы в более крупной таре.

В Ивановской области в доме-интернате заболели более 130 человек

У более чем у 130 пациентов и сотрудников Плесского дома-интерната Ивановской области нашли коронавирус.

Практически все они переносят инфекцию бессимптомно, сообщил директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. Шесть человек госпитализировали.

Как пояснил РИА Новости представитель облправительства, с положительными тестами на данный момент выявлено «129 постояльцев и четверо сотрудников суммарно».

Москва и Подмосковье потратят на борьбу с вирусом 290 млрд рублей

Москва потратит на борьбу с пандемией коронавируса около 250 млрд рублей, заявил Сергей Собянин в интервью ТАСС. По его словам, еще 500 млрд город потеряет в доходах бюджета.

«Тем не менее считаю, что не нужно отказываться от крупнейших городских проектов. Наоборот, их реализация послужит дополнительным драйвером выхода экономики из спада», - добавил Собянин.

Несмотря на эпидемию, в столице на Красной площади 6 июня начнется книжная ярмарка. Часть издательств отказались в ней участвовать.

В Подмосковье оценили вклад в борьбу с коронавирусом в 40 млрд рублей. «Вся эта борьба [с коронавирусом], если оценивать в деньгах, примерно, сейчас еще рано говорить, нам обошлась уже в порядка 40 млрд рублей», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».