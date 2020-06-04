Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1027 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 1% или десять проб дали положительный результат. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

Вторник был первым днем после 13 марта, когда в Эстонии не было поставлено ни одного нового диагноза «коронавирус». Профессор семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, возглавлявшая мониторинговое исследование, подтверждает, что ограничения сыграли важную роль в подавлении инфекции.

У сотрудника Вируской тюрьмы в четверг диагностирован коронавирус.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл дал короткое интервью местной радиостанции и привлек к себе внимание всего мира: журналисты интерпретировали его слова как признание ошибок, совершенных правительством в борьбе с коронавирусом.

Как можно что-то приказать, а в реальной жизни создать ситуацию, при которой этот приказ невозможно выполнить, удивляется введенному правительством правилу 2+2 Мехис Тамм, который ездит на автобусе на замещающем автобусе Elron. Правило 2+2 – одно из самых жестких правил во время чрезвычайного положения, оставшихся и по его окончания, хотя далеко не всегда оно выполняется.

До победы над коронавирусом еще далеко - таков посыл, который можно извлечь из множества проводящихся по всему миру исследований, пытающихся определить количество зараженных людей.

Исследователи из Кембриджа обнаружили в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, идентичную части одного из человеческих белков.

Экономика

В условиях чрезвычайного положения социологическая фирма Kantar Emor проводила опросы, в рамках которых выясняла, как изменились покупательские привычки людей, которые, очевидно, не могли остаться прежними в условиях снижения чувства уверенности в завтрашнем дне.

Министр финансов Мартин Хельме сказал на сегодняшней пресс-конференции, что для получения кредита от государства авиакомпании Nordica необходимо выполнить три условия.

Как реагируют мировые СМИ на два знаковых события в США: успешный запуск ракеты на фоне драматических протестов населения? Тему прокомментировал в студии Rus.Postimees политолог Пеэтер Тайм.

Другие новости

Во время коронакризиса в России одобрили новый Закон о гражданстве, которым бывшим гражданам СССР и другим иностранцам упростили выдачу российского паспорта в качестве второго гражданства. Отказа от первого гражданства больше не требуют.

На регистрирующих иностранцев на краткосрочную работу работодателей возложили обязанности приглашающего лица с сопутствующей этому ответственностью, а Департамент полиции и погранохраны получил право квалифицировать конкретных работодателей как недобросовестных.

Сегодня, 4 июня, Центр развития туризма EAS запустил масштабную кампанию по внутреннему туризму «Люблю Эстонию!». Цель кампании – побудить жителей открывать для себя в Эстонии новые туристические объекты, обогащая свою жизнь впечатлениями.

Уже третий месяц подряд больше всего мобильных номеров в Эстонии потеряла фирма Telia, из сети которой в мае ушли 429 номеров.