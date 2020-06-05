Из-за сбоя электричества в Ласнамяэ потек холодильник. Это страховой случай?

Обширное отключение электричества началось в 03.51, по предварительным данным в нем виноваты вандалы. Восстановлена подача электроэнергии была только около 14.00, то есть без питания холодильники или морозильники пострадавших квартир в Ласнамяэ находились десять часов, а значит, мог быть нанесен ущерб имуществу, начиная с банально испортившейся еды и заканчивая тем, что холодильник потек, испортив имущество хозяев и, возможно, имущество соседей.

Страховые общества и компании считают, что это, безусловно, страховой случай, причем неважно, был человек дома в этот момент или отсутствовал. Однако данный случай может быть предусмотрен не во всех страховых пакетах.

Руководитель отдела страхования рисков Swedbank Лийна Лакс объясняет, что их жилищное страхование состоит из трех частей: страхование строения, домашнего имущества и ответственности. Страхование строения, то есть квартиры подразумевает, что вам возместят убытки в случае непредвиденного несчастного случая, к примеру, когда из-за акта вандализма или сбоя подачи электропитания потек холодильник и был поврежден паркет. Если в договор также включено страхование домашнего имущества, то можно получить компенсацию за его порчу. Страхование ответственности компенсирует ущерб третьим лицам, также пострадавшим от происшествия.

Такой страховой случай также предусмотрен как в расширенном пакете страхования If Kindlustus, так и в классическом. Управляющий продуктом страхования имущества If Kindlustus Вейко Сепп добавляет, что очень важно включить в свой страховой полис страхование ответственности, чтобы человек не должен был оплачивать ущерб, причиненный соседям. «В особенно тяжелых случаях такой ущерб может стоить, как целая квартира», - уверен Сепп.

В Ergo возмещение ущерба от непредвиденного отключения электричества предусмотрено в расширенном пакете страхования.

«Такие события, к сожалению, в жизни случаются, - говорит эксперт по рассмотрению имущественного ущерба компании ERGO Туули Кальберг. - Отключение электричества означает не только сидение при свечах в течение нескольких часов, но и зачастую причинение материального ущерба. Будь то ущерб, нанесенный полу от потекшего холодильника, который разморозился, или поломка включенной в розетку техники из-за скачка напряжения при неожиданном отключении электричества».

Действует ли в таком случае своя ответственность?

Несмотря на то, что сбой электричества от вас никак не зависел, свою ответственность это не исключает. Если, конечно, договором не предусмотрено послабление в качестве временного или персонального предложения.

Однако Вейко Сепп из If добавляет, что если ущерб был причинен стороной, которую можно установить и найти, то позднее можно востребовать плату за самоответственность с этого человека или компании.

Можно ли получить компенсацию за испорченную еду?

Все зависит от страховой компании и вашего договора. К примеру, страховка If и Swedbank не рассматривают испорченную еду как ущерб. «В таких случаях за компенсацией следует обратиться к виновнику ущерба или тому, кто несет за это ответственность», - поясняет Сепп.

А компания Ergo, если речь идет о страховом случае, рассматривает еду как домашнее имущество человека и возмещает ущерб.