Чт, 4.06.2020
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  • Кинотеатр Cinamon T1 откроется в середине июня и покажет фильм Кристофера Нолана «Довод»

Кинотеатр Cinamon T1 откроется в середине июня и покажет фильм Кристофера Нолана «Довод»

Кадр из фильма "Довод".

ФОТО: Kaader videost

Сеть кинотеатров Cinamon планирует вновь открыть свои двери 12 июня в ТЦ T1 Mall of Tallinn, кинотеатр Kosmos откроется 26 июня, а Tasku - 2 июля.

За время карантина кинотеатр подготовил для кинолюбителей несколько новшеств - в новом зале IMAX покажут фильм «Довод» Кристофера Нолана, который снимался в формате IMAX в Таллинне в прошлом году. А в кинотеатре Tasku будут установлены новые диваны повышенной комфортности, отвечающие требованиям социального дистанцирования. Вcе залы кинотеатра Kosmos будут оборудованы лазерными проекторами, а в зале Kubrik заработает звуковая система DOLBY ATMOS, передает Rus.ERR.

«Подготовка к открытию идет полным ходом», - сказала руководитель кинотеатра Татьяна Толстая, отметив, что при этом торопливость в этом вопросе неуместна, так как речь идет о здоровье людей.

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