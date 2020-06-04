Кинотеатр Cinamon T1 откроется в середине июня и покажет фильм Кристофера Нолана «Довод»

Сеть кинотеатров Cinamon планирует вновь открыть свои двери 12 июня в ТЦ T1 Mall of Tallinn, кинотеатр Kosmos откроется 26 июня, а Tasku - 2 июля.
За время карантина кинотеатр подготовил для кинолюбителей несколько новшеств - в новом зале IMAX покажут фильм «Довод» Кристофера Нолана, который снимался в формате IMAX в Таллинне в прошлом году. А в кинотеатре Tasku будут установлены новые диваны повышенной комфортности, отвечающие требованиям социального дистанцирования. Вcе залы кинотеатра Kosmos будут оборудованы лазерными проекторами, а в зале Kubrik заработает звуковая система DOLBY ATMOS, передает Rus.ERR.
«Подготовка к открытию идет полным ходом», - сказала руководитель кинотеатра Татьяна Толстая, отметив, что при этом торопливость в этом вопросе неуместна, так как речь идет о здоровье людей.