В Финляндии не выявлено ни одного нового заражения коронавирусом

В Финляндии не было выявлено ни одного заражения коронавирусом, сообщает ведомство здравоохранения и социального развития THL. Общее число зараженных по-прежнему 6 911, пишет Yle .

За сутки от COVID-19 скончался один человек. В общей сложности от болезни умерло 322 человека. Госпитализировано 50 человек.

Ранее сообщалось, что распространение коронавируса в Финляндии продолжает замедляться. В восьми медицинских округах не было за последнюю неделю мая зарегистрировано ни одного заражения. Также количество пациентов в больницах стабильно уменьшается. Сейчас, по подсчетам ведомства, один человек заражает в среднем 0,75-0,8 человека.