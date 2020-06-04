Дни Старого города вернутся через год

«Организаторам Дней Старого города, а также всем постоянным гостям мероприятия было очень жаль, что в этом году традиционный летний фестиваль по понятным причинам пришлось отменить. Однако сегодня, когда на Ратушной площади при других условиях на концерт открытия собралось бы множество людей, мы можем все-таки объявить и радостную новость – следующие Дни Старого города пройдут в Таллинне с 3 по 6 июня 2021 года», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Главный организатор Дней Старого города Анне Вельт добавила, что запланированные на этот год истории и легенды будут рассказаны в следующем году, так как тема останется прежней.

«Поскольку, начиная с осени прошлого года была проделана большая работа по подготовке программы мероприятия, то было принято решение оставить тему в следующем году такой же – «Истории и легенды». Акценты и главные герои могут поменяться, но мероприятие вновь сосредоточится на легендарных личностях и исторических событиях», - сказала Вельт.