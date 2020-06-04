Проверка фактов: представители этой профессии не болеют коронавирусом?

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или неосознанно вводит в заблуждение.

Re:Check заметил два поста по этой теме, которыми в целом поделились несколько сотен человек. В одном сказано:

"Власти совершенно всех государств оставили работать продуктовые магазины. Потому как догадываются, что молодые люди, наплевав на карантин и вирусы, сметут их через три дня без еды. Тогда должны быть приняты сверхмеры (как для врачей) для всех работников магазинов. А кассиров вообще следует посадить в скафандрах. Однако через магазины идет поток из тысячи людей, кассиры трогают товары, платежные карты, дышат воздухом покупателей... И ничего. Ни в одной стране нет похорон кассиров".

ФОТО: скриншоты Facebook

Re:Check опросил несколько крупных сетей торговцев питанием, чтобы узнать, какова ситуация в Латвии. Ни в магазинах Narvesen, ни в Maxima продавцы не болели. В Rimi заболел сотрудник, однако это произошло, когда он отсутствовал и не выполнял рабочие обязанности. Несмотря на то, что кассиры не особо "посажены в скафандры", во всех магазинах этот результат связывают со своевременно и тщательно введенными мероприятиями по безопасности, такими как, например, маски и визоры для лица, дезинфекция помещений, доступность средств для дезинфекции рук.

Меньше повезло обеим соседним странам. В литовских СМИ можно найти новости о распространении инфекции в одном из регионов Вильнюса, где заболели, например, сотрудники McDonalds и Rimi. Доступны новости и о минимум пяти больных работниках Maxima в Вильнюсе. Также и в Эстонии, в Пярну, в Maxima было два случая заболевания.

В других местах доступны новости о еще более тяжелых последствиях. Во Франции и Бельгии есть случаи, когда продавцы заболевали и не выздоравливали. В свою очередь, в США, которые коронавирус затронул очень сильно, заболели более пяти тысяч работников продуктовых магазинов, а погибли минимум сто.