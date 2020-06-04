Галерея: на шоссе Таллинн-Нарва столкнулись два грузовика

Ехавший со стороны Нарвы грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с самосвалом.

Речь идет о месте, где проводились дорожные работы и максимально разрешена скорость в 50 км/ч. Оба водителя, которые не пострадали в ДТП, сказали, что их скорость была около 50 км/ч.

Виновник ДТП сказал, что перед ним остановились легковые машины. Он затормозил и поэтому вырулил грузовик на встречную полосу. Оба водителя сказали, что системы безопасности машин сработали. Движение на месте происшествия сейчас нарушено.