Три причины именно сейчас взвесить покупку автомобиля со вторичного рынка

Нынешняя весна показывает новые тенденции на авторынке. Период самоизоляции очевидно повлиял на то, что многие отложили покупку нового автомобиля и обычно популярные месяцы для замены машины – март и апрель – были довольно скромными, потому что люди находились дома, передвигались меньше, перепланировали свои большие расходы, при возможности отложив их на более позднее время.
Но перед нами лето, во время которого многие будут путешествовать как внутри страны, так и за ее пределами, поэтому приобретение автомобиля для семьи будет неизбежным расходом. Учитывая это, разумно отслеживать рынок и разные предложения – возможно, что после чрезвычайного положения можно найти довольно выгодный вариант. Руководитель продаж использованных автомобилей Amserv Райво Румберг советует взвесить приобретение находящихся в очень хорошем состоянии автомобилей со вторичного рынка, поскольку сейчас для покупателей условия очень хорошие и денежный выигрыш может быть весьма заметен. Румберг приводит три весомых причины, почему стоит сейчас купить использованный автомобиль.
Выбор велик и автомобиль можно получить сразу
По словам руководителя продаж использованных автомобилей Amserv, за прошедших пару месяцев у продавцов возник немалый складской запас хороший и довольно новых машин, которые нужно реализовать. «Для клиента нынешнее положение выгодно, потому что выбор имеющихся в наличии автомобилей довольно широк – например, городские внедорожники и большие внедорожники, коммерческие автомобили и простые авто с кузовами разного типа», - сказал он. Румберг подтверждает, что большинство автомобилей в представительствах Amserv – это машины с местной историей, проверенным пробегом и обслуживаемые ранее у автодилеров.
Румберг добавляет, что в случае автомобилей вторичного рынка весь процесс покупки значительно быстрее, особенно если покупатель готов купить машину за полную стоимость: «У клиента есть возможность прийти на место, убедиться в том, что снаряжение в порядке, само авто в хорошем состоянии и, по сути, можно сразу отправляться на этом автомобиле домой. До этого можно посмотреть имеющиеся автомобили на странице – все продаваемые у нас использованные машины с техническим описанием и фотографиями размещены на домашней странице Amserv». В Amserv клиент может в случае покупки получить документ о техническом состоянии и истории автомобиля – все отправляемые на продажу машины проходят 50-пунктовый технический контроль. Румберг настоятельно напоминает покупателям, что, несмотря на цену, бумаги автомобиля всегда должны быть в порядке. Автодилеры в этом смысле действуют образцово, но и в случае приобретения у частного лица, через веб-среду или на какой-то площадке, стоит задавать вопросы и убедиться подлинности документов.
Большие скидки
«Автомобиль не предназначен для долгого простаивания – ни в домашнем саду, ни у продавца. Простаивающая машина занимает дорогостоящую складскую площадь и также это не очень хорошо для технического состояния автомобиля. Лучший способ быстро реализовать хорошие автомобили со склада – это кампания скидок, что мы сейчас и запустили. В зависимости от модели, дополнительного снаряжения и текущего пробега покупатель может сэкономить до нескольких тысяч евро – например, скидка Amserv на подержанные автомобили может достигать 15%», - говорит Румберг. Он добавляет, что, помимо выгодной стоимости, клиент мотивируется и различными бонусными предложениями – будь то бесплатное обслуживание, комплект зимних шин, скидка на автомойке или возможность гарантии. Эти предложения стоит узнать и сравнить. Например, покупатель использованных автомобилей Toyota получает от Amserv двухлетнюю гарантию и круглосуточную помощь на шоссе, которая действует в гарантийный период.
Выгодный лизинг и лучшие варианты страхования
Подержанные автомобили также можно приобрести с помощью лизинга и, по словам Румберга, кризис снизил и лизинговые проценты – если ранее они были в случае автомобилей вторичного рынка на уровне 3%, то теперь использованную машину в хорошем состоянии можно получить с интрессом менее 1%. «Обыкновенно для приобретения подержанного автомобиля банки предлагают автокредит, но большинство из находящихся на складах автодилеров и продавцов использованных автомобилей, которые находятся в хорошем состоянии и с небольшим пробегом, можно купить с помощью лизинга», - говорит руководитель продаж использованных автомобилей Amserv.
Рассчитывающий на выгодную покупку автомобиля клиент будет, разумеется, рад и тому, если расходы на содержание приобретенной машины будут по возможности минимальны. Для этого, по оценке Румберга, сейчас довольно хорошая возможность, поскольку многие страховые компании снизили свои цены как на каско, так и в случае обязательного дорожного страхования: «Выгода может достигать десятков евро и можно даже получить предложение каско и обязательного дорожного страхования по фиксированной цене».
В покупке использованного автомобиля на сегодня нет ничего страшного – подводит итоги руководитель продаж использованных автомобилей Amserv. «Покупка подержанной машины у автодилера или официального продавца сегодня сравнима с приобретением нового автомобиля – он просто должен быть в хорошем состоянии и задокументированной историей. Также очень похожи предлагаемые клиентам скидки и бонусы. Это признак того, что продавец убежден в хорошем состоянии и качестве своего товара», - заключил он.