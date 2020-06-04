Три причины именно сейчас взвесить покупку автомобиля со вторичного рынка

Но перед нами лето, во время которого многие будут путешествовать как внутри страны, так и за ее пределами, поэтому приобретение автомобиля для семьи будет неизбежным расходом. Учитывая это, разумно отслеживать рынок и разные предложения – возможно, что после чрезвычайного положения можно найти довольно выгодный вариант. Руководитель продаж использованных автомобилей Amserv Райво Румберг советует взвесить приобретение находящихся в очень хорошем состоянии автомобилей со вторичного рынка, поскольку сейчас для покупателей условия очень хорошие и денежный выигрыш может быть весьма заметен. Румберг приводит три весомых причины, почему стоит сейчас купить использованный автомобиль.

Выбор велик и автомобиль можно получить сразу

По словам руководителя продаж использованных автомобилей Amserv, за прошедших пару месяцев у продавцов возник немалый складской запас хороший и довольно новых машин, которые нужно реализовать. «Для клиента нынешнее положение выгодно, потому что выбор имеющихся в наличии автомобилей довольно широк – например, городские внедорожники и большие внедорожники, коммерческие автомобили и простые авто с кузовами разного типа», - сказал он. Румберг подтверждает, что большинство автомобилей в представительствах Amserv – это машины с местной историей, проверенным пробегом и обслуживаемые ранее у автодилеров.

Румберг добавляет, что в случае автомобилей вторичного рынка весь процесс покупки значительно быстрее, особенно если покупатель готов купить машину за полную стоимость: «У клиента есть возможность прийти на место, убедиться в том, что снаряжение в порядке, само авто в хорошем состоянии и, по сути, можно сразу отправляться на этом автомобиле домой. До этого можно посмотреть имеющиеся автомобили на странице – все продаваемые у нас использованные машины с техническим описанием и фотографиями размещены на домашней странице Amserv». В Amserv клиент может в случае покупки получить документ о техническом состоянии и истории автомобиля – все отправляемые на продажу машины проходят 50-пунктовый технический контроль. Румберг настоятельно напоминает покупателям, что, несмотря на цену, бумаги автомобиля всегда должны быть в порядке. Автодилеры в этом смысле действуют образцово, но и в случае приобретения у частного лица, через веб-среду или на какой-то площадке, стоит задавать вопросы и убедиться подлинности документов.

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