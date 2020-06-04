Проникают в дома и переворачивают все вверх дном: полиция предупреждает об орудующих в различных уголках Эстонии хулиганах

В течение последних недель в волости Мульги в нескольких дачных домах были разбиты окна, а в комнатах перевернуты все вещи. Там же орудуют и воры топлива. Полиция просит людей проверить свое имущество и сообщать им о подозрительной деятельности, пишет Sakala.
Вильяндиское отделение полиции в четверг опубликовало на своей странице в Facebook сообщение, в котором просит жителей волости Мульги проверить свое имущество и при необходимости обратиться в полицию, поскольку в последнее время из того района поступают сообщения о хулиганствах в дачных домах и воровстве топлива из автомобилей.
По словам вильяндиского участкового Кристель Салуярв, в течение последних недель в полицию поступило несколько сообщений от владельцев домов в волости Мульги, что в их домах разбиты окна и в комнатах перевернуты вещи, но, насколько до сих пор известно, ничего не было украдено.
Например, в мае неизвестные проникли в здание мызы в деревне Полли, где взломали дверь и разбили несколько окон. «Посмотрим, искали ли в доме что-то, но на первый взгляд все-таки ничего не украдено», - сказала Салуярв. Также в деревне Саммасте было разбито окно квартиры и сломана дверь, в комнатах все перевернули, но ничего не взяли. «В поселке Халлисте несколько инцидентов, когда разбивали окна квартир. В деревне Оти в доме было разбито большое количество окон и устроен погром как во дворе, так и в хуторском доме, но ничего не украдено», - уточнила она.
Помимо погромов в волости Мульги в деревне Кальвре недавно произошел случай кражи топлива. «Из экскаватора слили около 50 литров топлива и нанесли этим ущерб в размере полусотни евро. Все обстоятельства инцидента выясняются», - сказала Салуярв.
Она отметила, что происшествия в основном происходят в тех домах, где постоянно люди не живут, поэтому нарушения обнаруживаются позже. По словам Салуярв, из-за этого кого-либо поймать по горячим следам невозможно.
Она заверила, что полиция расследует все обстоятельства этих происшествий, а также связь между ними. Людей просят сообщать в полицию, если кто-то обнаружит, что в его доме также устроили погром. «При обнаружении взлома или вандализма не спешите с уборкой. До этого следует побеседовать с полицией и согласовать дальнейшие действия, поскольку на месте происшествия могут быть важные улики, которые помогут в проведении расследования», - сказала Салуярв.