Фото: новый взгляд на фермерский дом

Заказчики мечтали о скромном домике с двумя спальнями в фермерском стиле. А получилось... то, что получилось! Простой прямолинейный план дома определил основную ось с лучшим видом на океан с южной стороны и обзором пастбищ на севере.

В проекте северная и южная террасы используются как зимнее и летнее открытые пространства, защищенные от солнца или ветра. Весь западный фасад здания оснащен системой больших панелей, используемых для регулировки освещения и видов. В проекте используется пассивная солнечная энергия, качественная изоляция, система сбора дождевой воды с фильтрацией и очисткой, а также система очистки сточных вод.