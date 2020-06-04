Чт, 4.06.2020
Очень печально, что правящая коалиция в сложное для общества время принимает решения, ограничивающие демократию. Катри Райк

Фото: новый взгляд на фермерский дом

ФОТО: hqroom.ru

Архитекторы Atelier Andy Carson спроектировали частный дом площадью 126 квадратных метров в живописном месте: здесь и поля, на которых пасутся коровы, и зеленые холмы, ведущие к прибрежной лагуне, пляжу и океану в Австралии, рассказывает HQRoom.

Заказчики мечтали о скромном домике с двумя спальнями в фермерском стиле. А получилось... то, что получилось! Простой прямолинейный план дома определил основную ось с лучшим видом на океан с южной стороны и обзором пастбищ на севере.

ФОТО: hqroom.ru

В проекте северная и южная террасы используются как зимнее и летнее открытые пространства, защищенные от солнца или ветра. Весь западный фасад здания оснащен системой больших панелей, используемых для регулировки освещения и видов. В проекте используется пассивная солнечная энергия, качественная изоляция, система сбора дождевой воды с фильтрацией и очисткой, а также система очистки сточных вод.

ФОТО: hqroom.ru

Другие фото - ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ