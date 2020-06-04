Как коронакризис сказался на финских зарплатах

Коронавирусный кризис заметно повлиял на заработную плату финнов, свидетельствует отчет, составленный исследовательским центром трех столичных университетов Helsinki Graduate School of Economics, передает Yle.
По данным отчета, в апреле общая сумма зарплат уменьшилась на 5 % по сравнению с прошлым годом. Речь идет о значительном изменении, так как, по данным Статистического центра, еще в марте сумма зарплат была на 2,2 % больше, чем годом ранее.
Коронавирус начал быстро распространятся в Финляндии в середине марта. В апреле компании начали массово отправлять людей в вынужденные отпуска. Доходы граждан резко снизились и многие стали получать пособие по безработице.
Рапорт основан на данных налогового ведомства по зарплатам, пенсиям и другим доходам. По подсчетам создателей отчета, общая сумма зарплат в апреле уменьшилась примерно на 350 млн евро.
К концу мая в вынужденный отпуск было отправлено более 155 000 человек, показывают данные министерства труда и экономического развития.
Эксперты также сравнивали ситуацию между разными финскими городами. Оказалось, что сильнее всего кризис ударил по карману жителей Коувола - общая сумма зарплат горожан в апреле снизилась на 8 %. Также в Вааса и Хельсинки зарплаты снизились сильнее среднего по стране.
Это объясняется, в частности, тем, что в Хельсинки много отелей, ресторанов и компаний, действующих в сфере услуг, которые сильнее всего пострадали от коронавируса.