Как коронакризис сказался на финских зарплатах

По данным отчета, в апреле общая сумма зарплат уменьшилась на 5 % по сравнению с прошлым годом. Речь идет о значительном изменении, так как, по данным Статистического центра, еще в марте сумма зарплат была на 2,2 % больше, чем годом ранее.

Коронавирус начал быстро распространятся в Финляндии в середине марта. В апреле компании начали массово отправлять людей в вынужденные отпуска. Доходы граждан резко снизились и многие стали получать пособие по безработице.

Рапорт основан на данных налогового ведомства по зарплатам, пенсиям и другим доходам. По подсчетам создателей отчета, общая сумма зарплат в апреле уменьшилась примерно на 350 млн евро.

К концу мая в вынужденный отпуск было отправлено более 155 000 человек, показывают данные министерства труда и экономического развития.

Эксперты также сравнивали ситуацию между разными финскими городами. Оказалось, что сильнее всего кризис ударил по карману жителей Коувола - общая сумма зарплат горожан в апреле снизилась на 8 %. Также в Вааса и Хельсинки зарплаты снизились сильнее среднего по стране.