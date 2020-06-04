Сием отзовет совет Почты Эстонии

«Благодарю нынешних членов, в сложное время совершавших свой вклад в работу предприятия. Плановая смена произошла бы во второй половине июля, но более ранняя смена оставит новому совету больше времени на то, чтобы вжиться в работу», - сказал Сием в пресс-релизе Министерства экономики и коммуникаций.

Предложения по составу совета Почты Эстонии должен представить комитет по назначению советов предприятий с государственным участием. Планируется увеличить состав совета с пяти до шести человек.