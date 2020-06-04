Скидки с подвохом: департамент обнаружил в магазинах 70 нарушений

Полтора месяца департамент следил, как торговцы доносят до потребителей предварительную информацию, в том числе информацию о ценах, обнародуют рекламные материалы о скидочных кампаниях, оповещают людей о скидках и какими приемами торговли они при этом пользуются.

Всего департамент проверил шесть крупнейших предприятий, которыми являются K-Rauta, Bauhof, Bauhaus, EhituseABC, Espak и Decora, и посетил 13 магазинов в Таллинне, Тарту, Пярну и Йыхви. Также TTJA проследил за электронными магазинами K-Rauta, Bauhof, Bauhaus, EhituseABC и Decora.

Департамент проверил 504 товара, которые были выбраны случайным образом из восьми категорий — инструменты, освещение и электричество, товары для дома, покрытия для стен и полов, ванная комната и отопление, товары для сада, отделочные материалы, общестроительные материалы. Всего было обнаружено 70 нарушений и 17 применений различных нечестных приемов торговли.

Среди проверенных товаров только в магазинах Espak не было обнаружено нарушений. После проверки департамент разослал торговцам докладные записки и организовал в конце мая виртуальную встречу.

Всем торговцем, которые хотят проводить скидочные кампании, департамент рекомендует убедиться, что скидки действуют только для товаров, которые в магазине ранее продавались по обычной цене. Для потребителя должна быть известна дата завершения скидочной кампании.

Скидочную кампания нельзя завершать преждевременно и товар нельзя продавать по скидке после завершения кампании.

Также скидочная цена не должна после завершения кампании стать обычной ценой. Скидочные цены в магазине должны быть такими же, как рекламируется. Установленная на товаре цена должна быть такой же, как итоговая цена в кассе, и установленная возле скидочной обычная цена должна соответствовать ранее действовавшей обычной цене.