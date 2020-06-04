Попавшемуся на употреблении кровяного допинга на соревнованиях прошлогоднего чемпионата мира по лыжному спорту Андреасу Веэрпалу предъявлено в Австрии уголовное обвинение, передает портал ERR.
В комментарии ERR представитель прокуратуры Инсбрука Хансйорг Майр подтвердил, что Веэрпалу предъявлено обвинение в спортивном мошенничестве.
Ранее обвинение в спортивном мошенничестве было предъявлено также задержанному на ЧМ в Зеефельде Карелу Таммъярву.
И Веэрпалу, и Таммъярв помимо кровяного допинга употребляли гормон роста. Контакт немецкого спортивного врача Марка Шмидта, который передал им допинг, эстонские спортсмены получили от бывшего тренера по лыжам Мати Алавера.