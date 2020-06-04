Андреасу Веэрпалу предъявлено в Австрии уголовное обвинение

В комментарии ERR представитель прокуратуры Инсбрука Хансйорг Майр подтвердил, что Веэрпалу предъявлено обвинение в спортивном мошенничестве.

Ранее обвинение в спортивном мошенничестве было предъявлено также задержанному на ЧМ в Зеефельде Карелу Таммъярву.