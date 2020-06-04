В Эстонии бывших сотрудников Swedbank подозревают в отмывании денег

Госпрокуратура 20 мая предъявила обвинение двум бывшим сотрудником Swedbank подозрении в отмывании денег, сообщает Postimees.
Подозреваемые во время совершения сделок с отмыванием денег несли ответственность за соблюдение правил предотвращения отмывания денег. Подозрение было выдвинуто в отношении действий, совершенных в 2012–2016 годах, сказала пресс-секретарь госпрокуратуры Кайри Кюнгас.
По словам госпрокурора Сигрид Нурм, речь идет о предварительном подозрении, которые в результате производства может измениться.
«Цель уголовного производства установить личности, при осведомлении и помощи которых через эстонскую финансовую систему провели полученные преступным путем деньги, и во имя этого ведется ежедневная работа», - добила Нурм.
В июле прошлого года прокуратура и Центральная криминальная полиция начали уголовное производство против Swedbank с целью расследования предположительно имевших место в 2011-2017 годах случаев отмывания денег и предоставления финансовому надзору ложных данных
По имеющейся сейчас информации, Эстонию могли использовать в схеме отмывания денег как транзитное государство.
По словам Сигрид Нурм, в ходе расследования отмывания денег в Swedbank сотрудничество ведется как на межгосударственном, так и на внутригосударственном уровне. «До сего времени следственные органы работали с массовыми данными, направляли ходатайства о юридической помощи в другие страны и тесно сотрудничали с финансовой инспекцией», - сказала в октябре Нурм.