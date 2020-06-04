В Эстонии бывших сотрудников Swedbank подозревают в отмывании денег

Подозреваемые во время совершения сделок с отмыванием денег несли ответственность за соблюдение правил предотвращения отмывания денег. Подозрение было выдвинуто в отношении действий, совершенных в 2012–2016 годах, сказала пресс-секретарь госпрокуратуры Кайри Кюнгас.

По словам госпрокурора Сигрид Нурм, речь идет о предварительном подозрении, которые в результате производства может измениться.

«Цель уголовного производства установить личности, при осведомлении и помощи которых через эстонскую финансовую систему провели полученные преступным путем деньги, и во имя этого ведется ежедневная работа», - добила Нурм.

В июле прошлого года прокуратура и Центральная криминальная полиция начали уголовное производство против Swedbank с целью расследования предположительно имевших место в 2011-2017 годах случаев отмывания денег и предоставления финансовому надзору ложных данных

По имеющейся сейчас информации, Эстонию могли использовать в схеме отмывания денег как транзитное государство.