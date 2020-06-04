Особые клетки: у некоторых людей, которые не болели Covid-19, обнаружили иммунитет

Ученые обнаружили в организме некоторых людей, никогда ранее не болевших Covid-19, вспомогательные Т-клетки, способные распознавать и реагировать на опасный вирус. Об этом говорится в новом исследовании, результаты которого в четверг, 4 июня, обнародованы Science alert , пишет Korrespondent .

Исследователи считают, что причиной этому является так называемая перекрестная реакция: когда Т-клетки-помощники развиваются в ответ на другой вирус, они реагируют на похожий, но ранее не известный патоген. В этом случае Т-клетки могут остаться после предварительного контакта человека с другим видом коронавируса – вероятно, одним из четырех, которые вызывают простуду.

По мнению ученых, именно эти клетки могут помочь генерировать более быстрый и более сильный иммунный ответ. Среди групп пациентов с коронавирусом, изученных в этом исследовании, только у двоих были тяжелые случаи. Остальные 90% имели легкую или умеренную форму инфекции. Однако некоторые скептики считают, что пока рано делать выводы, что перекрестная реакция играет какую-то роль в том, как именно протекает в организме человека COVID-19. Ведь уже за несколько месяцев данные могут быть неактуальными из-за быстрой мутации вируса.